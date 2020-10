Válka bratrů nebere konce: Smoljak by se obracel v hrobě!

Doprava a logistika - ŘIDIČI/ ŘIDIČOČI-STŘÍDAČI sk. C/C+E – FRIGO pro MKD 40 000 Kč

Nestůj a pojď k firmě, která není slibotechna, ale co řekne, to dodrží. Pokud budeš mít kdykoliv jakýkoliv problém, můžeš se non-stop obrátit na naše dispečery a techniky. Nemusíš se bát, u nás se nikdy nestalo ani nestane, že by kdokoliv nedostal odměnu včas. Co Ti nabízíme: odměnu – mzda + diety, práci na plný úvazek, čistou práci s dostatkem odpočinku, možnost jet do netradičních destinací jako Malta, Monaco, Turecko, Ukrajina, Skandinávie, stáří vozového parku do tří let – vozy DAF, IVECO, SCANIA (solo i kamion). výbavu vozu: velká kabina, nezávislá klimatizace, manuální i automatická převodovka, služební telefon s navigací, zázemí stabilní firmy, možnost kariérního růstu Co naopak od Tebe požadujeme: trestní bezúhonnost, řidičské oprávnění sk. C, C+E, digitální kartu, dopravně psychologické vyšetření, samostatnost a ohleduplnost, slušnost vůči našim zákazníkům Výhody: navigace, mobilní telefon