Deprese i sexuální napadení: Jak šel čas s oscarovým Brendanem Fraserem

Brendan Fraser v noci na dnešek vyhrál Oscara za nejlepšího herce ve filmu Velryba. Během svého projevu byl dojatý a děkoval těm, díky kterým mohl na pódiu v americkém Dolby Theatre stát. Čtyřiapadesátiletý herec to, že získá Oscara, v podstatě předpověděl už na filmovém festivalu v Benátkách, kde mu ohromené publikum věnovalo čtrnáctiminutový potlesk vestoje.

Miláček žen z 90. let, hvězda filmu Mumie, Brendan Fraser snad už ani nedoufal, že by kdy dostal nějakou větší roli. A co teprve tu oscarovou? Konkurenci měl každopádně slušnou, spolu s ním byli v kategorii nominovaní i Austin Butler za roli Elvise ve stejnojmenném snímku Elvis, Colin Farrell za film Víly z Inisherinu, Paul Mescal jako rozvedený mladý otec v Aftersun a Bill Nighy za roli upjatého anglického gentlemana ve snímku Žít. Akademiky, kteří ceny udělují, ale ohromil třísetkilový učitel angličtiny v podání Brendana Frasera.

Oscar na konci tunelu

Čerstvý držitel Oscara ztratil naději poté, co ho nemilosrdné statistiky uvrhly v zapomnění. Jeho filmy nevydělávaly a ocitl se také na hollywoodském blacklistu, protože si stěžoval, že ho bývalý šéf Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA) sexuálně napadl. Navíc trpěl depresemi. Jak se ale říká: „Největší tma bývá před svítáním.“ A u Frasera na konci tunelu září zlatý Oscar.



Slavnostní ceremonie byla o to speciálnější, protože do té doby zapomenutý Fraser dokázal narušit absolutní nadvládu snímku Všechno, všude, najednou, který skóroval na všech liniích. Díky této akční sci-fi komedii si vůbec poprvé odnesla i sošku první asijská herečka za výkon v hlavní roli. Film dále bodoval v kategoriích nejlepší film, scénář, režie, střih, hlavní mužský herecký výkon a herečka i herec ve vedlejší roli.

Umírající obézní homosexuál

Zpátky k hrdinovi večera Fraserovi. O čem vlastně Velryba je? Charlie, učitel angličtiny, má po smrti svého milence problémy s nadváhou. Váží téměř tři sta kilo a i jeho vlastní dcera, kterou ale nevídá, o něm prohlásí, že je zrůda a ať chcípne. Tu ztvárnila herečka Sadie Sink neboli Max z populárního seriálu Stranger Things. Charlie zahání své deprese přejídáním, před svými studenty si vypíná na online hodinách kameru a zároveň řeší, jak znovu získat se ztracenou dcerou vztah.



Čtyřiapadesátiletý herec přiznává, že díky tomuto natáčení dokáže více obézním lidem rozumět. „Pochopil jsem, nakolik musí být člověk fyzicky a mentálně silný, aby to zvládl,“ dodává Fraser k roli homosexuála Charlieho, který má nadměrnou váhu. Svůj vděk a pokoru vyjádřil i v dalších slovech, která pronesl ten večer, kdy získal ocenění za svou zřejmě životní roli: „Chci vám říci, že pouze velryby mohou plavat v hloubce talentu Hong Chau.“ Hong Chau je jeho kolegyně, která hrála ve Velrybě ošetřovatelku, která se se vším úsilím o umírajícího tlouštíka stará.

