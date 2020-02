Kypré tvary jsou dávno minulostí! Renee Zellweger alias Bridget Jones nepoznáte!

Doprava a logistika - Doprava a logistika Ostatní pracovníci v dopravě 25 000 Kč

Provozní technici v dopravě Servisní poradce (přejímací technik/čka) v Šumperku. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 31000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Stručný popis práce: nabídka a prodej výkonů servisních služeb včetně náhradních dílů a příslušenství, vystavování zakázkových listů a účtů za provedené opravy, přidělování zakázek automechanikům, optimalizování pořadí realizace zakázek a vytížení servisní dílny, provádění výstupní kontroly všech realizovaných zakázek, zajišťování vysoké kvality práce a komplexního provedení všech požadavků zákazníků, řízení a metodické vedení automechaniků, , Požadujeme:, - SŠ vzdělání s maturitou, - technické zaměření vzdělání je výhodou, - praxe ve funkci servisní poradce, přejímací technik, servisní technik, mistr dílny nebo automechanik je výhodou, - řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B a zkušenosti s řízením vozidel skupiny B, - uživatelskou znalost PC (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer), - organizační schopnosti; vysoké pracovní nasazení, - velmi dobré komunikační schopnosti; perfektní vystupování, - ochotu učit se, tvořit a zkoušet nové věci; loajalitu vůči zaměstnavateli, , Nabízíme:, - příležitost k seberealizaci, - práci v zázemí autorizovaného prodejce Škoda Auto, a. s., - týmovou práci, - směnovou práci, - odpovídající měsíční plat, - měsíční odměny dle výsledků práce, - slevy na výrobky a služby prodávané společností Auto Hégr, a. s., - výhodný mobilní tarif pro soukromý mobilní telefon, a to i pro Vaše rodinné příslušníky, - kvalifikační růst a odborná školení - vše plně hrazeno firmou, - pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli - plně hrazeno firmou, , Prac. doba ranní směna 7-15:30. odpolední směna 10-18.00., Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte do 16. 2. 2020 prostřednictvím odpovědního systému kariérního portálu nebo jako psaní na adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, 787 01 Šumperk. , V případě, že se přihlásíte do tohoto výběrového řízení a nebudete kontaktováni pracovníky společnosti Auto Hégr, a. s. do 1. 3. 2020, vezměte prosím na vědomí, že jste nepostoupili do dalšího kola tohoto výběrového řízení, a že tuto skutečnost Vám již nebudeme sdělovat žádnou jinou formou.. Pracoviště: Auto hégr, a.s. - prac. šumperk - autosalon škoda auto hégr, Jesenická, ďż˝.p. 2839, 787 01 Šumperk 1. Informace: Jan Diviš, +420 603 851 261.