Brigitte Bardot i Juliette Binoche: Jak dnes vypadají ikonické krásky z Francie?

Zdroj: Profimedia

Francouzské ženy patří k velmi obsazovaným herečkám. Juliette Binoche nebo Brigitte Bardot byly ve své době snem všech mužů. Jak vypadají dnes?

Půvabné francouzské herečky nejsou už dávno obsazovány jen ve francouzských filmech. Řada z nich se neodmyslitelně zapsala do dějin světové kinematografie, pár z nich získalo dokonce i nejznámější herecké ocenění Oscara.

Sophie Marceau

Sympatická brunetka s rozvernou ofinou hrála po boku hned několika slavných hollywoodských herců. S Melem Gibsonem si zahrála ve Statečném srdci a po boku Harisona Forda ikonickou Bond girl ve filmu Jeden svět nestačí. Málokdo ovšem ví, že se proslavila už svou první rolí a to v době, kdy jí bylo čtrnáct let. Za film Večírek dostala cenu César, která je považována za francouzskou obdobu Oscara. O rozruch se půvabná herečka postarala i po své padesátce. Ve filmu I Love America odhodila zábrany a před kamerou se svlékla.

Brigitte Bardot

Osmdesáti osmiletá herečka patří mezi ikony ženské krásy. Půvabná blondýnka byla vždy považována za jednu z nejkrásnějších žen své doby. Od patnácti let se začala objevovat na obálkách módních časopisů, později se díky tomu dostala i k filmu. V roce 1973 se stáhla ze showbyznysu a založila nadaci, která se věnuje ochraně práv zvířat. I ve svém věku si stále udržuje její ikonický účes, vlasy vyčesané nahoru. Její tváři stále dominují výrazné oči s černými linkami. Za svou kariéru si prožila mnoho skandálů. Celkem čtyřikrát se pokusila o sebevraždu, její postelí prošly stovky mužů i žen, přežila rakovinu prsu i závislost na alkoholu.

Juliette Binoche

Oslnivá brunetka je držitelkou Oscara za vedlejší roli ve filmu Anglický pacient. Mezi její nejslavnější filmy patří Bouřlivé výšiny, Posedlost a Dveře dokořán. Upozorňuje na sebe především tím, že se nebojí veřejně diskutovat společenské problémy. Objevila se i po boku kolegyň Marion Cotillard, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani a dalších Francouzek na videu, ve kterém si na protest ostříhaly vlasy. Šlo o reakci na zatčení a následnou smrt íránské Kurdky Mahsá Amíní.

Audrey Tautou

Obrovské tmavé oči a havraní černé vlasy patří k této herečce naprosto neodmyslitelně. Každý si hned vybaví její nejznámější roli Amélii z Montmartru. Její netypická tvář s malým nosem a mírně odstávajícíma ušima je snadno zapamatovatelná, mezi ostatními francouzskými herečkami ji tak bez potíží rozeznáte. Do podvědomí diváků se dostala i díky filmům Pěna dní, Šifra mistra Leonarda nebo životopisný film Coco Chanel.

Marion Cotillard

Krásná herečka se postarala o svůj největší úspěch rolí světoznámé šansoniérky Edith Piaf, za roli dostala sošku Oscara, Zlatý glóbus, BAFTU i Českého lva. Do povědomí filmových fanoušků se ovšem dostala už pár let předtím a to díky komedii Taxi. Slavná herečka zářila dokonce po boku Brada Pitta.

Zdroje: Britannica, imdb.com