Kamery v ložnici i nucené léky: Co všechno musela Britney Spears snášet?

Zdroj: Profimedia

Britney Spears po čtrnácti letech dosáhla vytoužené svobody. Soud rozhodl o zrušení opatrovnictví zpěvačky jejím otcem Jamesem Spearsem. Ten s majetkem své dcery nakládal od roku 2007. Hvězda si nabytou svéprávnost náležitě užívá, nedávno oznámila, že plánuje svatbu a na Instagramu se sledujícím svěřila, že se nebrání dalšímu dítěti.

Britney Spears žila pod dohledem svého otce dlouhých čtrnáct let. Poté, co popová hvězda prodělala v roce 2007 psychický kolaps, využil její otec James Spears situace a získal soudní opatrovnictví.

Zpěvačka pak mnoho let usilovala o zrušení původního rozsudku, vše se ale začalo hýbat až letos, když Britney začal zastupovat nový právník.

Jamie Spears u soudu uvedl, že jeho jednání bylo v zájmu dcery a hlavně pro její bezpečí. Zpěvačka si ale stěžovala, že bez jeho svolení nesměla jít nikam a nemohla ani řídit auto. Otec jí navíc zakázal se vdát za dlouholetého partnera Sama Asghariho a dokonce si nesměla nechat vyjmout nitroděložní tělísko.

Zpěvačka měla kamery i v ložnici

Šéf ochranky Alex Vlasov, který promluvil v dokumentu Controlling Britney Spears, jenž vydala streamovací síť Hulu The New York Times Presents, uvedl, že měla zpěvačka kamery dokonce i v ložnici, monitorován byl také její mobilní telefon, o ten navíc musela též žádat svého otce. Členové ochranky prý mimo jiné dohlíželi na to, zda bere léky.

Po posledním verdiktu soudu ale může Britney o svém těle i zdraví rozhodovat sama. Zpěvačka má konečně přístup ke svým financím a veškerému majetku. Právě kvůli zmrazeným penězům přestala Britney v roce 2018 koncertovat. Jako důvod později uvedla, že nehodlá vystupovat, dokud z jejích koncertů těží její otec.

Svobodu si užívá dvojnásobná maminka naplno. Krátce po vynesení rozsudku se zasnoubila a proslulá návrhářka Donatella Versace jí už šije róbu na svatební den a to není zdaleka vše, co hvězda plánuje.

Svatební šaty pro Britney vytvoří slavná návrhářka

Kočičku a miminko, Britney si chce vynahradit roky života

S osobním trenérem Samem Asgharim se Britney Spears seznámila v roce 2016. I když toužila s partnerem založit rodinu, její otec byl proti. O to více nyní zpěvačka chce vztah s dlouholetým partnerem posílit.

Nejprve dvojici čeká svatba a Britney se netají tím, že by si ráda pořídila domácího mazlíčka a později i miminko. "Strašně toužím mít kočku. Nikdy jsem žádnou nevlastnila a máme společný zájem, chutná nám mléko," svěřila se na Instagramu.

"Přemýšlím, že budu mít další dítě!!! Kdyby to byla holčička…" zasnila se Britney Spears nad představou dcerky. Zpěvačka má z předchozího vztahu s Kevinem Federlinem dva syny. Necháme se tedy překvapit, zda se do mateřské role vrhne potřetí nebo zůstane pouze u představ.

Hvězda se bude brzy vdávat