Britney Spears už na pódiu nejspíš neuvidíte: Může za to trauma z opatrovnictví

Zdroj: Profimedia

Už léta se řeší kontroverzní vztah popové ikony Britney Spears s otcem Jamiem, který ji měl po nejrůznějších eskapádách, které v minulosti předváděla, v opatrovnictví. Nyní se však ukazuje, že tento stav byl pro zpěvačku natolik traumatizující, že už nejspíš nikdy nebude veřejně vystupovat.

Potížistka Britney Spears se kvůli svým průšvihům a skandálům dostala před lety do fáze, kdy byla považována za nesvéprávnou a soud přiřkl opatrovnictví jejímu otci Jamiemu, který na ni spolu se zpěvaččinou matkou dohlížel a samozřejmě také spravoval její majetek.

Jak se ale nyní zdá, nebyla to asi úplně otcovská láskyplná péče, ale teror, ze kterého si zpěvačka odnáší doživotní trauma. Podle webu Rolling Stone zpěvačka dokonce vzkázala, že už nejspíš nikdy nevystoupí živě na pódiu a jako důvod uvedla trauma z výchovy svého otce. Jamie Spears ji totiž prý psychicky týral a ona ho nenávidí. Třináctileté opatrovnictví skončilo minulý rok a od té doby nenechala Britney na svém otci nit suchou.

Kvůli psychickému zhroucení se stal zpěvaččiným opatrovníkem její otec

Jamie se v pozici opatrovníka ocitl od roku 2008, kdy se Spears psychicky zhroutila kvůli osobním problémům. Když se však hvězda dala do kupy, začala na sociálních sítích do svého otce šít. Nedával jí prý kreativní prostor, ale musela plnit rozkazy a normy, se kterými se neztotožňovala. Musela nuceně vystupovat, když nechtěla a to i pro lidi, kteří na ni byli zlí a uráželi ji.

Pro Spears to byl tak traumatizující zážitek, že nakonec naposledy živě vystoupila roku 2017, a to v Las Vegas. Od té doby živě na pódiu nestála. Před časem to vypadalo, že se vše v dobré obrátí. Zpěvačka natočila ve spolupráci s Eltonem Johnem píseň Hold Me Closer, která měla velký úspěch a všichni nadšeně očekávali velkolepý návrat popové princezny na pódia.

Zpěvačka už nejspíš nikdy veřejně nevystoupí, může za to trauma

Bohužel se ale nekonal a nejspíš nikdy už konat nebude.

"Jsem traumatizovaná na celý život a ano, jsem naštvaná a ne, nejspíš již nikdy nebudu vystupovat, protože jsem tvrdohlavá a chci dokázat svou pravdu,“ napsala si zpěvačka na Instagram, čímž potvrdila nejčernější obavy věrných fanoušků.