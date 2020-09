Proboha, co se jí stalo s obličejem?! Britney Spears vypadá jako z hororu!

Zdroj: Profimedia.cz

Vrásky, to je v Hollywoodu stejný problém jako u nás rakovina. Mohou snadno zabít kariéru! Své o tom ví i popová princezna Britney Spears, která s nimi válčí už pár let. Dříve svůdná zpěvačka má díky bujarému životnímu stylu vyžilý obličej takovým způsobem, že by se mohla z fleku ucházet o nějakou hodně šťavnatou roli v hororovém filmu. Jak zpěvačka momentálně vypadá, se můžete podívat v naší galerii, kde se také dozvíte, jak hodlá s vráskami bojovat.