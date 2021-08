Britney Spears odhodila podprsenku, bez otce začne znovu žít

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Britney Spears se nakonec zbavila nadvlády svého otce. Už před časem na sociálních sítích občas pózovala jenom v bikinách. Teď se ale odvázala ještě víc a vytouženou svobodu oslavila opravdu originálně - fanouškům se ukázala dokonce nahoře bez.

Když před třinácti lety popová zpěvačka skončila kvůli psychickým obtížím v léčebně, jejím opatrovníkem se stal otec Jamie Spears. Ten měl pod palcem i její majetek, který se odhaduje na 60 milionů dolarů.

Zasloužím si vlastní život

"Toto opatrovnictví mi nadělalo mnohem víc škody než užitku. Zasloužím si mít vlastní život. Už je to 13 let a to stačí," pronesla Spears v emotivním projevu, který nedávno přečetla během veřejného slyšení. Do té doby všechny soudy probíhaly za zavřenými dveřmi, a proto se s napětím očekávalo, jakým způsobem bude Britney vypovídat.

I když je zpěvačka zbavena svéprávnosti, otec ji například nutil koncertovat. Mnoho fanoušků si logicky kladlo otázky, jak může nesvéprávný člověk vystupovat a vydělávat miliony. Často se objevovaly spekulace, že zpěvačka je pouhou loutkou v rukou svého otce, který těžil z talentu svojí dcery.

Kromě toho Britney nemohla vést život, jaký si přála. Otec jí údajně nedovolil, aby si vzala přítele Sama Asghariho a měla s ním děti. "Neexistuju proto, abych byla něčí otrok," dodala zpěvačka. "Moje rodina nejenže neudělala jedinou zatracenou věc, můj otec je navíc ten, kdo je za všechno zodpovědný," doplnila zpěvačka a svou situaci přirovnala k obchodu s bílým masem.

Kozačky a kalhotky od plavek

Teď už je ale všechno jinak a Britney po mnohaletém boji naštěstí dosáhla svého. Její otec se totiž rozhodl, že na svou dceru už dál dohlížet nebude. Dospěl prý k závěru, že není správné, aby se svým dítětem vedl veřejný spor. Spearsova právní zástupkyně Vivian Thoreen pak jménem svého klienta vyjádřila "lítost nad utrpením dcery".

Britney oslavila nově nabytou svobodu divokými fotkami, které sdílela na sociální síti. Na snímcích má zpěvačka červené kozačky a spodní díl plavek, přičemž silikonové poprsí si zakrývá jenom dlaněmi. Není divu, že během chvíle příspěvek získal téměř 2,5 milionů lajků.

"Cítím se o tolik lépe. Pak si každá žena hned připadá krásnější," připsala zpěvačka k fotkám. "Narodila jsem se nahá. Měla jsem pocit, že mi na ramenou leží tíha celého světa. A chtěla jsem se cítit lehčí, svobodnější, nahá…ve své nejčistší formě, jako když jsem přišla na svět," pokračovala Britney.

"Jsem. Jsem žena… krásná… citlivá žena," uvedla zpěvačka a dodala, že podobné snímky nebude fotit pořád, protože by to bylo nudné. Přesto přiznala, že komentáře Free Britney, které se objevily potom, kdy si sundala tričko, byly opravdu zábavné. "Fanoušci byli vždycky tak zatraceně úžasní a já vás všechny miluju," poděkovala za podporu během soudního procesu sexy blondýna.

Britney se svlékla a fanoušci šli z jejích fotek do kolen.