Britney Spears se postavila svému otci u soudu: Dočká se konečně svobody?

Britney Spears se proslavila nejen svou muzikou, ale také četnými skandály, kterém kolem její osoby panovaly. V posledních letech ale zpěvačka tak trochu zmizela z veřejného povědomí a vše má na svědomí její otec! Ten před lety získal soudně nad dcerou opatrovnictví a ovládá nejen její finance, ale i celý život. Britney se rozhodla zlému otci postavit a rozhodně si s ním nebrala servítky!

Britney Spears se proslavila už v útlém dětství, kdy se stala hvězdou televizního New Mickey Mouse Clubu. V roce 1997 začala svou kariéru sólové zpěvačky a díky hitům jako Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic a dalším se brzy stala celosvětově uznávanou celebritou.

Obrovský nátlak na psychiku se po letech ale začal na Britney neblaze projevovat a vše vyvrcholilo v její kolaps v roce 2007. Tehdy zpěvačka vlítla do kadeřnictví, kde se před zraky vyděšených hostů oholila sama na pleš. Pak běsnící Britney přeběhla do salónu, kde se nechala potetovat.

Po tomto skandálu se rozhodla Spears nastoupit na léčení, když jí ale na místě objevili novináři, z nemocnice utekla. V únoru 2008 soud rozhodl o dočasném opatrovnictví. Opatrovníkem hvězdy se stal vlastní otec, který se zároveň stal opatrovníkem jejího majetku.

Britney se otci postavila, poprvé se jednalo o veřejné stání

James Parnell Spears získal nad svou dcerou veškerou moc a tento stav trvá už dlouhých třináct let. Britney se konečně rozhodla svému otci postavit a se svou kauzou stanula před soudem.

"Toto opatrovnictví mi nadělalo mnohem víc škody, než užitku. Zasloužím si mít vlastní život. Už je to 13 let a to stačí," řekla zpěvačka podle agentury AP, která o případu informovala.

Britney četla u soudu svůj předem připravený projev zhruba dvacet minut a byla celkem dvakrát přerušena, aby mluvila pomaleji. Podle hvězdy ji otec nutil vystupovat proti její vůli, brát lithium a nedovolil jí se vdát za přítele Sama Asghariho a mít s ním děti. Poprvé se jednalo o veřejný soud, v minulosti byly všechny záznamy i samotná přelíčení neveřejná

"Miloval, že měl nad svou dcerou stoprocentní moc," nebrala si Spears s otcem servítky. Britney například uvedla, že jednou brečela hodinu do telefonu a jejího otce velice potěšilo, že má kontrolu nad někým tak silným, jako je ona. Před soudem pak kritizovala také další osoby, které se podílejí na jejím opatrovnictví.

Za zpěvačku bojují tisíce lidí po celém světě, James Spears tvrdí, že se jedná o konspiraci

"Neexistuji proto, abych byla něčí otrok," sdělila Britney Spears natvrdo před soudem. "Moje rodina nejenže neudělala jedinou zatracenou věc, můj otec je navíc ten, kdo je za všechno zodpovědný," dodala rozčíleně zpěvačka, která by se ráda po letech ze spárů svého otce vytrhla.

Za osvobození Britney dokonce vzniklo hnutí s názvem #FreeBritney, neboli osvoboďte Britney. Otec zpěvačky, James Spears ale tuto iniciativu fanoušků nazval konspirací a tvrdí, že svou dceru rozhodně nijak neomezuje.

Jednání skončilo minulou středu bez jakéhokoli rozhodnutí o dalším právním uspořádání. Zda Spears se svou žádostí uspěje a bude moct po letech nakládat se svým těžce vydřeným majetkem, zatím zůstává ve hvězdách. Informace přinesl magazín People.

Britney Spears vydělala miliony dolarů, spravuje je ale její otec.