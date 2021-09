Otec Britney Spears už nechce být jejím poručníkem, zpěvačka má svobodu na dosah

Zdroj: Profimedia

Britney Spears už může pomalu začít slavit. Její otec, Jamie Spears, totiž konečně vyplnil dokumenty, ve kterých se vzdal jejího opatrovnictví. Zároveň požádal soud, aby talentované dceři vrátil svéprávnost. A to znamená jediné. Zpěvačka by už brzy mohla sama rozhodovat o svém životě a spravovat nemalý majetek.

Vypadá to, že tentokrát by Spears už opravdu mohla zvítězit nad nadvládou svého otce. Ten nedávno sám požádal losangelský soud, aby zrušil jeho poručnictví a dcera mohla být zase svéprávná. To je zásadní zvrat v případu, protože rodiče zpěvačky zatím pokaždé chtěli, aby Britney měla opatrovníka.

Už má svého právníka

Teď ale otec změnil názor a soudu vylíčil, že už dávno dceři dovolil, aby si najala vlastního právníka. O novém vývoji informoval portál TMZ. "Pokud může udělat tohle, není žádný důvod pokračovat v omezeních, která souvisejí s opatrovnictvím," uvedl v žádosti Jamie.

Britney si v poslední době několikrát u soudu stěžovala na chování svého otce, který jí nutil koncertovat proti její vůli nebo nedovolil, aby s přítelem měla další dítě. Jamie Spears také dohlížel na dceřin majetek, ze kterého si měsíčně vyplácel zhruba 400 tisíc korun.

"Paní Spears řekla soudu, že by chtěla o svém životě rozhodovat sama. Chce se sama rozhodovat o zdravotní péči, včetně toho, kdy, kde a jak často bude docházet na terapie," pokračoval otec. "Pokud chce paní Spears zrušit opatrovnictví a myslí si, že to zvládne, pak by tu šanci měla dostat," dodal Jamie.

Boj s alkoholem a drogami

Spears svého času patřila mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější zpěvačky. Jenže pak svou slávu neunesla, několikrát se psychicky zhroutila a byla zbavena svéprávnosti. Britney se v roce 2007 léčila ze závislosti na alkoholu a bojovala i s drogami.

V té době došlo ke známému incidentu, kdy si zpěvačka oholila hlavu a deštníkem mlátila do auta paparazzi fotografů. Dokonce jí byli odebráni synové, protože čelila podezření, že se o ně nedokáže sama postarat. Britney tehdy způsobila také dopravní nehodu, od které ujela, protože neměla řidičský průkaz.

Teď už má ale zpěvačka vítězství na dosah a teoreticky by mohla navázat na svou úspěšnou kariéru z devadesátých let a přelomu tisíciletí. Kromě toho by jí pak už nikdo nemohl bránit v tom, aby se znovu stala matkou.

Britney s přítelem Samem Asgharim, se kterým by chtěla mít miminko. Až dosud jí to otec jako její poručník nechtěl dovolit.