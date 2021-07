Britney Spears jde znovu do boje, vyměnila právníka a zažalovala svého otce

Britney Spears už má plné zuby svého otce, který nad ní dlouhé roky drží opatrovnictví a zpěvačka tvrdí, že se stala jeho rukojmím. Za osvobození hvězdy bojují nejen její fanoušci po celém světě, zastávají se jí i světové celebrity jako Miley Cyrus a další. Hvězda devadesátých let tak konečně dostala odvahu se otci postavit, vyhrát soud by jí měl pomoct její nový právník.

Britney Spears se proslavila už v útlém dětství, kdy se stala hvězdou televizního New Mickey Mouse Clubu. V roce 1997 začala svou kariéru sólové zpěvačky a díky hitům jako Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic a dalším se brzy stala celosvětově uznávanou celebritou.

Sláva se ale bohužel velice neblaze podepsala na psychice zpěvačky, která v minulosti opakovaně skončila v léčebně. Po mnoha skandálech zažádal otec Britney, James Parnell Spears, v roce 2008 soud o opatrovnictví, který vyhrál.

Od té doby má Spears nad svou dcerou absolutní moc a disponuje i veškerým majetkem, který Britney za svou kariéru vydělala. Zpěvačka se v posledních letech otci několikrát postavila u soudu, kde se snažila původní verdikt zvrátit. Bohužel její žádosti nebylo vyhověno a tak nyní zkouší hvězda novou taktiku.

James Spears ovládá dceři život, za Britney bojuje Madonna i další celebrity

Od loňského roku stanula Britney Spears před soudem už potřetí. V listopadu soud její žádost o zrušení opatrovnictví zamítl, stejně jako u druhého stání, které proběhlo před měsícem.

Za osvobození Britney dokonce vzniklo hnutí s názvem #FreeBritney, neboli osvoboďte Britney, ke kterému se hlásí například Madonna, Mariah Carey nebo Christina Aguilera. James Spears ale tuto iniciativu fanoušků nazývá konspirací a tvrdí, že svou dceru rozhodně nijak neomezuje.

Zpěvačka přitom jeho poručnictví opisuje jako tyranské, údajně si nesmí bez jeho povolení dát ani kávu a otec ji v minulosti nutil pracovat přes sedmdesát hodin týdně. Britney má prý zákaz mít děti, musí mít nitroděložní tělísko a nesmí se vdát. Navíc James Spears spravuje veškeré její finance a hvězda po třinácti letech už odmítá jeho chování tolerovat.

Zpěvačka před soudem plakala

Jelikož minulý měsíc soud opět Britney Spears s její žádostí odbyl, rozhodla se pro výměnu advokáta a rovnou na svého otce podala žalobu. Spears si najala bývalého federálního prokurátora Mathewa Rosengarta, který má s podobnými případy bohaté zkušenosti a rovnou se zúčastnil středečního jednání, kde ji poprvé zastupoval.

Rosengart ve svém prvním veřejném projevu vyzval Jamieho Spearse, aby se dobrovolně vzdal funkce opatrovníka. Jeho právnička Vivian Thoreen ale u soudu jasně řekla, že její klient odstoupit nehodlá. Zpěvačka před soudem opět zopakovala nelidské podmínky, ve kterých ji údajně otec drží.

"Umožňujete mému otci, aby mi ničil život," sdělila Spears lonsangeleské soudkyni a nazvala své opatrovnictví zku*veně kruté. "Mám právo se mého otce zbavit a obžalovat ho ze zneužívání opatrovnictví," uvedla zpěvačka, která během svého projevu několikrát neudržela slzy. Další slyšení čeká Britney 29. září. Zda se nakonec dostane ze spárů svého otce, zatím zůstává otevřené.