Britney Spearsová: Tajná závislost na sexu! Neuvěříte, co všechno dělá!

Známí si dělají o Britney starosti, bojí se, aby si přes internet nepokoušela najít nového přítele, co by mohl jít jen po jejích penězích. „Ona je holka se srdcem na dlani, proto musí být s výběrem partnera hodně opatrná. Zvlášť s ohledem na své minulé vztahy," vysvětluje kamarádka, podle které se Britney do lásky žene vždy moc rychle.

A taky umí být pěkně tvrdohlavá. Naposledy se objevily informace, že se rozkmotřila s otcem, který zpěvačce v minulosti několikrát sám hledal partnera. Jamie Spears teď nejspíš o tuhle možnost přijde, protože Britney u soudu žádá, aby mohla rozhodovat sama za sebe…