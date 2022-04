Britney Spears přiznala deprese v těhotenství, teď čeká další dítě!

Zdroj: Profimedia

Britney Spears je těhotná. Zpěvačka oznámila radostnou novinku na svém Instagramu. Čtyřicetiletá hvězda se stane matkou již potřetí a přiznala, že u synů trpěla depresemi, o kterých se tehdy bála mluvit.

Britney Spears se poslední roky zoufale snažila vymanit z opatrovnictví svého otce, což se jí nakonec po opakovaných soudních tahanicích podařilo. Nabytou svobodu si zpěvačka naplno užívá. Od přísného otce měla zákaz přijít do jiného stavu a o to více se nyní raduje ze svého těhotenství.

Po synech Seanu Prestonovi a Jaydenu Jamesovi, které má s exmanželem Kevinem Federlinem, se Britney dočkala třetího požehnaného stavu. Otcem dalšího potomka zpěvačky je její aktuální přítel Sam Asghari.

O šťastnou novinku se Spears s fanoušky podělila na sociální síti.

Budu mít dítě

"Tolik jsem zhubla kvůli výletu na Maui, abych to nabrala zpátky," napsala Britney Spears v úvodu svého oznámení.

"Říkala jsem si: Co se to děje s mým břichem? Sam mi říkal: No jo, začínáš přibírat. Udělala jsem si těhotenský test a… budu mít dítě!" pochlubila se dojatá zpěvačka na Instagramu.

Hvězda také promluvila o stinných stránkách těhotenství, se kterými se před patnácti lety setkala po porodu synů. "Je to těžké, protože když jsem byla těhotná, měla jsem perinatální depresi… Musím říct, že je to naprosto hrozný. Tehdy o tom ženy nemluvily. Někteří lidé považovali za nebezpečné, když si žena stěžovala takhle s dítětem uvnitř, ale teď o tom ženy mluví každý den," svěřila se Britney.

„Tentokrát budu cvičit jógu každý den!!! Rozdávat spoustu radosti a lásky," dodala.

Výchovu dvou starších synů si ikona devadesátých let příliš neužila, jelikož byli chlapci svěřeni do péče jejich otce. Tak snad druhý pokus vyjde zpěvačce lépe.

Zpěvačka si třetí dítě velmi přála