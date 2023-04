Britney Spears léčí deprese svépomocí, tvrdí, že je mrtvá a nemůže vídat syny

Zdroj: Profimedia

Britney Spears nadále pokračuje ve svém divokém období. Přátelé a rodina se zpěvačku snaží chránit jak se dá, ona ovšem stále dělá vše po svém. Ve svých videích na Instagramu otevřeně přiznala, že bere léky na deprese.

Tentokrát bývalou popovou ikonu vytočila informace o tom, že údajně zemřela. Kvůli vystrachovaným fanouškům zveřejnila Britney velmi otevřené prohlášení.

Spekulace o smrti

„Zemřela jsem. Nezemřela jsem. Jsem naživu. Jsem úplně živá a v pohodě. Mám tady svou kožešinu, tak se cítím sama sebou. Jsem tady, jsem šťastná a je mi dobře, a to je všechno,“ zaznělo ve videu, které rozhodně fanoušky neuklidnilo. U popisku videa přiznala, že je pod medikací. „Nemám žádný tým manažerů a nikdy v životě už mít nebudu a ani nejsem pod dohledem žádných lékařů. Beru Prozac na deprese a o tom to je. Jsem extrémně nudný člověk. A frustruje mě, že by toto někdo mohl říct. Je to horší než krutý vtip, protože lidé těmto věcem skutečně věří,“ rozčílila se.

Ztráta synů

Podle zdroje z jejího blízkého okolí je více než jasné, že bojuje s těžkými depresemi. Z úspěšné zpěvačky a ikony devadesátých let se tak stala depresivní introvertka. Okolí děsí i videa a fotografie, které pravidelně sdílí na svých sociálních sítích. Ve příspěvcích se často objevuje nahá. Fanoušci dokonce spekulovali o tom, zda se vůbec jedná o jejich milovanou ikonu.

Po posledním emotivním videu nasedla Britney do auta a vydala se na půlhodinovou jízdu po Los Angeles. Její rodina je zničená z toho, že zpěvačka nevidí vážnost svého stavu. Zásadním problémem má být to, že jednačtyřicetiletá Britney nemůže vídat své syny.