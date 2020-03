Vize odborníků: Jak budou vypadat děti prince Williama a vévodkyně Kate?

Jakmile vévodkyně Kate oznámila, že čeká potomka, fanoušci po celém světě hádali, jak asi bude vypadat. U George, Charlotte ani Louise jim to zrovna nevyšlo. Podívejte se do naší galerie na odhad příznivců a reálný výsledek. To je rozdíl, co?

Fanoušci jsou britskou královskou rodinou doslova posedlí. Jakmile má na sobě vévodkyně Kate něco slušivého, do druhého dne to zmizí z pultů. Chtějí to mít totiž všichni. Posedlost nebo spíš jakási fanouškovská oddanost se projevuje i v jiných ohledech. Než se narodili děti Williama a Kate, fanoušci toužili vědět, jak budou asi přibližně vypadat. Toho se hned chytli genetičtí specialisté v čele se Surethou Erasamusem, kteří se některým návrhům příznivců lehce vysmáli a vyvrátili, proč takhle potomci vypadat nebudou. Podoba mezi návrhy a již narozenými dětmi není takřka žádná, jak se můžete přesvědčit v naší galerii. Děti jsou naštěstí daleko hezčí Realita se od návrhů naštěstí lišila, jelikož všechny tři děti jsou o poznání krásnější. Chybělo málo a žádné nebyly. Vztah Williama a Kate totiž jednu dobu pořádně skřípal a nikdo už moc nedoufal, že spolu zůstanou. Jednu dobu se dokonce rozešli. Než si řekli sladké „ano,“ bylo to u nich tak trochu jako na houpačce. V roce 2007, po čtyřech společných letech, šli od sebe. Podle spisovatelky Katie Nicholl po něm Kate chtěla, aby přestal flirtovat s cizími dívkami na vojenských misích v Bovingtonu. Tehdy ještě budoucí vévodkyně Kate toužila po vztahu, ale místo, aby William navrhl svatbu, byl spíše pro rozchod. Později toho litoval a s matkou jeho dětí se k sobě vrátili zpět. S Kate to málem nedopadlo Sám William pak přiznal v pořadu ITV News, že se s Kate poznali ještě na univerzitě a byli oba mladí. Snažili jsme se přijít na to, kdo vlastně jsme. Šlo spíše o to najít si vlastní cestu, navíc jsme oba ještě dospívali. Dopadlo to ale dobře," dodal budoucí následník trůnu, který je dnes šťastným tatínkem tří dětí. Veřejnost již dlouhou dobu spekuluje, zda Kate není opět těhotná, protože dosud rodila, jak na běžícím páse. Informace přinesl deník The Sun. Nesmí vám uniknout Vévodkyně Kate už manželovi balí kufry: ROZVODOVÍ PRÁVNÍCI začali úřadovat! Kate Middleton si myslí, že po skandálu s Rose Hanbury bude z rodiny vyštípána stejným způsobem jako tehdá princezna Diana. Obrátila se proto na… Nesmí vám uniknout 11 Nemohou se ani cítit! Vévodkyně Kate a Meghan se na akci JEDNA DRUHÉ ŠTÍTILY! Doposud se toho o probíhající "válce vévodkyň" napsalo spoustu, hmatatelné důkazy jste ale mohli spočítat na prstech jedné ruky. Vévodkyně Kate…