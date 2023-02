Největší skandály britské monarchie: Nadržený král Karel i nezkrotný Harry

Zdroj: Profimedia

Britská královská rodina má po celém světě miliony fanoušků a je lidem neustále na očích. I proto je pro její členy nesmírně těžké uchovat svá tajemství pod pokličkou, neboť se vždy dříve či později vynoří na povrch. A leckdy jde opravdu o skandály, které nemají obdoby.

Být členem britské královské rodiny má své světlé stránky, ale také obrovské nevýhody. Život plný luxusu, cestování, drahých šperků a značkového oblečení je totiž vykoupen obrovským zájmem ostatních smrtelníků, kteří leckdy čekají na to, až příslušníci monarchie učiní nějaký přešlap. A častokrát si závistivci opravdu mnuli ruce. V historii britské královské rodiny se totiž objevilo pět obřích skandálů, které zacloumaly s celým světem.

Harryho nevydařený kostým

O pořádnou řádku skandálů se postaral princ Harry během svých mladých let, kdy obrážel nejrůznější večírky, popíjel alkohol a experimentoval s drogami. Žádný z nich se ale asi nevyrovná tomu, když jednou vyrazil na párty v převlecích a zvolil si nacistický kostým, na jehož rukávu byla vyobrazena svastika. K jeho smůle jej v kostýmu navíc zachytili fotografové, a tak Harry ve svém převleku obletěl na titulních stránkách celý svět. Za svůj kostým se následně sice omluvil, i tak jde ale o skandál, který mu zkrátka nikdo neodpáře.

Sexuchtivý král Karel III.

Co si britská královská rodina dodnes za rámeček nedá, je také soukromý telefonát tehdy ještě prince Charlese s jeho milenkou Camillou. Ten se do médií podle webu Esquire dostal na začátku 90. let, kdy byl Charles ještě ženatý s princeznou Dianou. Při čtení lechtivé konverzace se nejeden čtenář červenal. Hlavně pak ve chvíli, kdy Charles Camille říkal, že by si přál být jejím tampónem, aby mohl být pořád v ní.

Kauza prince Andrewa

V posledních letech to sice byli hlavně Harry a Meghan, kdo se postaral o pořádné pozdvižení, velkou škodu ale nadělal také princ Andrew. Vyšlo totiž na povrch, že se přátelil s americkým sexuálním delikventem Jeffrey Epsteinem. Ten byl známý tím, že svým přátelům nabízel mladé dívky na sex. V roce 2021 Američanka Virginia Roberts podle Insideru vznesla obvinění, podle kterého ji měl jako sedmnáctiletou princ Andrew na popud Epsteina sexuálně zneužít. Princ Andrew sice vinu odmítal, nakonec se ale s Virginií dohodl na mimosoudním vyrovnání.

Princezna Diana a její interview

Z čeho pak rovněž nebyla britská královská rodina nadšená, bylo interview, které princezna Diana v 90. letech poskytla pro BBC. V něm otevřeně hovořila o tom, nakolik je v monarchii nešťastná, a také promluvila o nevěře svého tehdy ještě manžela prince Charlese. Ten ji léta podváděl s Camillou Bowles. Diana ale mluvila také o svých depresích, bulimii a o tom, že i ona sama byla manželovi nevěrná.

Princ Harry a Meghan se pustili do příbuzných

A ve stopách Diany kráčeli také v roce 2021 princ Harry a jeho manželka Meghan Markle. V té době totiž poskytli rozhovor slavné americké moderátorce Oprah. Vyprávěli pak například o tom, jak špatně se k nim ostatní členové britské královské rodiny chovali, a jednoho z členů monarchie dokonce obvinili z rasismu. Sama Meghan společně s tím uvedla, že byla v britské královské rodině natolik nešťastná, že přemýšlela o sebevražda.