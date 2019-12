Tajemná smrt Bruce Leeho: Malé rozhodnutí s nedozírnými následky

Den smrti populizátora bojových umění vypadal docela normálně. Třiadvacetiletý herec měl 20. července 1973 několik pracovních schůzek ohledně nového akčního filmu, který měl natáčet, poté zašel za přáteli. K večeru ho našli mrtvého na matraci na zemi. Co se stalo nejslavnější tváři východních bojových sportů a proč i bezmála 50 let od jeho smrti svět nepřestává hledat pravdu, která by dostála člověku jeho velikosti?