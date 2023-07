Willise vychválila ex i současná manželka: Nemocný herec je prý báječný tatínek

Zdroj: Profimedia

Bruce Willis se dočkal hned dvou dojemných vyznání. Jako vzorného tatínka ho vyzvedla nejen jeho aktuální manželka Emma Heming, ale také bývalá žena Demi Moore, s níž má herec tři dcery.

Bruce Willis byl na den otců zasypán láskou nejen od své manželky Emmy Heming Willis, ale i od své ex Demi Moore. Obě zásadní ženy hercova života se rozplývaly nad tím, jaký je dokonalý tatínek.

Osmašedesátiletá hvězda Smrtonosné pasti, bojuje s demencí, přičemž původní diagnóza byla loni na jaře odhalena jako afázie. Před několika měsíci pak přišla nová zdravotní zpráva, která odhalila konkrétnější diagnózu frontotemporální demence.

Nejen kvůli vážné nemoci se snaží Willis trávit každou volnou chvilku se svými nejbližšími. S Demi Moore byl Bruce v manželství třináct let a zplodili spolu tři dcery, i po rozchodu ale jejich vztahy zůstaly více než přátelské a herečka nevynechá jedinou příležitost vychválit svého bývalého muže.

V naší rodině bude navždy darem

Na den otců sdílela Demi Morre archivní snímek z rodinného alba, na němž je Bruce Willis s jejich dcerami Rumer, 34, Scout, 31 a Tallulah, 29. "Navždy ti budu vděčná, BW, že jsi mi dal tyhle tři krásné holky. Milujeme naše#girldad. Šťastný Den otců!" opěvovala Demi otce svých dětí.

Bruceova aktuální manželka Emma Heming Willis, s níž má herec jedenáctiletou Mabel a devítiletou Evelyn, pak zveřejnila vlastní fotku a vzkaz.

"Den otců je čas, kdy se mohu zamyslet nad svým hlubokým uznáním a respektem, který chovám k Bruceovi, když ho sleduji jako otce našich malých dětí. Tam, kde to možná není "konvenční", to, co je učí, bude přesahovat generace. Bezpodmínečná láska, laskavost, síla, soucit, trpělivost, velkorysost, odolnost. Šťastný Den otců nejlepšímu tátovi, jakého znám, který bude v naší rodině navždy darem, který se stále rozdává," napsala Emma.

Willise s dcerami na archivním snímku sdílela Demi Moore na Den otců