O tohle Brzobohatý navždy přišel: Kuchařová vrací úder v podobě sexy fotek

Zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová se vzpamatovává z ošklivého rozchodu s Ondřejem Brzobohatým. Svému exmanželovi ale Miss World vysílá jasné vzkazy skrze sociální sítě. Táňa se po delší době ukázala pouze ve spodním prádle na fotce, ze které se pánům zatajuje dech.

Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý tvořili pár téměř osm let, před Vánoci ale manželé přiznali, že se jejich cesty rozešly. Důvody rozpadu vztahu si dvojice nejprve nechala pro sebe, o pár dní později ale veřejnost šokovala zpráva o nové milence Brzobohatého.

Hudebník totiž neztrácel čas a z náruče Miss World 2006 přeskočil rovnou do nového románku s tanečnicí Zuzanou Pilnou.

Informace o novém vztahu ale nepřekvapila pouze fanoušky hvězdného páru, o manželově milence se Kuchařová dozvěděla až z tisku, což ji velice zklamalo. "Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo a je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby," sdělila zklamaná Taťána v pořadu Showtime.

O tohle Brzobohatý přišel

Místo truchlení se rozhodla Taťána Kuchařová Ondřejovi Brzobohatému dokázat, o co vlastně přišel. Modelka se po delší době ukázala pouze ve spodním prádle a sledujícím spadla brada.

Bývalá Miss Wolrd má totiž dokonalou postavu a v komentářích se ihned začali fanoušci divit, jak mohl hudebník opustit takovou kočku.

"Tak je ten Brzobohatý slepý?" táží se sledující. "Velmi krásná a sexy. Drž se, Táňo," podporují lidé modelku v těžké chvilce. Ačkoliv se na fotkách snaží působit Kuchařová vyrovnaně, rozpad manželství nese velice těžce. O víkendu ji zastihli před domem reportéři Blesku a svou oteklou tvář, nejspíš od pláče, schovávala Táňa v tmavých brýlích a tlusté čepici s rolákem.

Taťána Kuchařová na Instagramu vytasila silné zbraně