Brzobohaty o rozchodu s Kuchařovou: Prozradil zásadní věc

Ondřej Brzobohatý po rozvodu s Taťánou Kuchařovou našel štěstí s moderátorkou Danielou Písařovicovou. Hudebník se k rozchodu s modelkou dlouho nevyjadřoval, po měsících mlčení se ale odhodlal říct svoji verzi příběhu.

Krásná Kuchařová po rozchodu osočovala svého manžela Ondřeje Brzobohatého z lhaní a nevěry. Hudebník byl nejprve spatřen s tanečnicí Zuzanou Pilnou, brzy se ale ukázalo, že randí s moderátorkou Danielou Písařovicovou.

Brzobohatý se k rozpadu manželství téměř nevyjadřoval a teprve nyní sdělil, že si s Kuchařovou přestali rozumět.

"Já jsem ani nehledal jinde. Já jsem si jen uvědomil, že potřebuju životní štěstí k životu. Ve chvíli, kdy v tom vztahu dochází k nějakému nedorozumění a každý v tom páru mluví jinou řečí, tak se zkrátka stane to, že to člověk vzdá. Já jsem to vzdal, což mi vůbec není ke cti," svěřil se v pořadu Show Jana Krause.

Jsem na tom pranýři a mlčím

Ondřej Brzobohatý je do své aktuální partnerky Daniely Písařovicové po uši zamilovaný a netají se tím, že po boku krásné moderátorky konečně našel štěstí.

"Já to štěstí mám. A jsem za to rád, že se mi to podařilo. Je to něco, co se v životě děje řadě lidí, nejen mně. Ale já jsem byl iniciátorem rozchodu, tak proto jsem na tom pranýři a mlčím," pěl hudebník ve zmíněném pořadu na svou milovanou Danielu samou chválu.

Taťána Kuchařová zatím novou lásku nenašla, ačkoliv to tak v listopadu loňského roku vypadalo. Tehdy se Miss World objevila zavěšená do neznámého mladíka, vztah ale popřela. "Doslechla jsem se až do Bhútánu, že mám prý nového chlapa. Tak nemám. Ale ne proto, že by nebylo z čeho vybírat, ale těch osm let mi zatím stačilo a dávám si čas pro sebe," sdělila webu super.cz. "Rozhodně nejsem sama, ale to neznamená, že jsem v novém vztahu. Prostě to byla kachna," dodala modelka.

Kuchařová a Brzobohatý mají po rozvodu vztahy na bodu mrazu