Brzobohatý na Písařovicovou pěje ódy: Hezky zpívá i hraje, tyhle ambice ale nemá

Po premiéře muzikálu Slunce, seno, jahody si autor hudby, textu a libreta, Ondřej Gregor Brzobohatý, pořádně oddychl. Před ní totiž nedokázal skrýt obrovskou nervozitu. Oporou mu ale jistě byla jeho přítelkyně Daniela Písařovicová.

„Přiznám se, že netuším, co na to lidi řeknou. Mám z toho obrovský respekt. Makačka na tom díle to byla a pořád ještě je. Zkoušíme, dolaďujeme, ale premiéra se opravdu nezadržitelně blíží. Víte, to, na co jsem myslel celou dobu, kdy jsem na tomhle muzikálu pracoval, bylo, aby se diváci bavili alespoň stejně, jako když navštívili tu Troškovu komedii. Já jsem si prostudoval celý ten film, byl jsem i v Hošticích, abych nasál takovou tu zdejší venkovskou atmosféru, mluvil jsem i se scénáristou panem Markovem o každé postavě a když jsem se rozhodl do toho jít, tak mě to stálo dva a půl roku života, aby vyznění bylo poctivé, milé a hezké. Snad to klapne a lidé se budou v téhle nelehké době bavit. Trocha úsměvů je rozhodně zapotřebí,“ řekl pro kafe.cz Ondřej ještě před premiérou.

Jak známo, film Slunce, seno jahody měl další dvě pokračování Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno a erotika. Takže bude to tak, že už pomalu přemýšlíte i o muzikálových verzích těchto filmů?

„Jéjda, tak to vůbec. Já budu šťastnej, když tohle současné dílo bude mít úspěch a s pokorou doufám, že bude a cokoli dalšího je na vedení divadla, ne na mně. Zatím opravdu žádné pokračování nechystám,“ s troškou děsu v hlase uvedl Brzobohatý.

Ondro, tvoříte s partnerkou Danielou nejen partnerský, ale i umělecký pár. I ona se představila na prknech, co znamenají svět, a to dokonce ve hře ve vinohradském divadle. Co takhle vytvořit roli i pro ni?

“Je pravda, že si zahrála ve vinohradském divadle, ale byl to, no nechci říkat, že štěk, spíše taková malá role. Ona se ovšem za herečku v žádném případě rozhodně nepovažuje a myslím si, že ani nikdy neměla tyhle ambice. Musím však přiznat, že opravdu velice hezky zpívá, ale pouze příležitostně. To, co dělá profesionálně, tedy práce moderátorky, jí velice baví a naplňuje. Takže, když to shrnu, nic podobného, nač jste se ptal, se nechystá, ale znáte to – nikdy neříkej nikdy,“ dodal Ondřej G. Brzobohatý s téměř tajemným úsměvem.