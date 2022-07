Brzobohatý a Písařovicová zářili na premiéře: Vyrazili na drama o polyamorii

Zdroj: Profimedia

Jeden z nejočekávanějších a podle mnohých také nejkontroverznějších filmů letošního ročníku karlovarského filmového festivalu přilákal ohromné množství diváků. Slavnostní premiéru snímku Hranice lásky si nenechali ujít ani hudebník Ondřej Brzobohatý se svou partnerkou Danielou Písařovicovou.

V Karlových Varech si v rámci filmového festivalu odbyl svou premiéru nový český snímek Hranice lásky, který je označován za vůbec nejkontroverznější film roku. „Ten film je extrémní. Ať už se to týká emocí, nahoty nebo intimity,” prozradila pro Blesk Hana Vagnerová, která ve filmu ztvárnila hlavní roli a podílela se rovněž na psaní scénáře. „Je to o páru, který se rozhodne testovat hranice upřímnosti ve vztahu a potýká se s různými následky, které to přinese,” popsala ještě, o čem drama vypráví.

Snímek přilákal mnohé

Slavnostní premiéru filmu Hranice lásky si nenechala ujít celá řada dobře známých osobností. Erotické drama o polyamorii přilákalo i Ondřeje Brzobohatého a jeho partnerku Danielu Písařovicovou. Šlo zároveň o první premiéru, na které se nový pár společně objevil.

Ondřej i Daniela se sladili a oba dorazili v outfitech tmavších barev. Před fotografy ochotně pózovali a usmívali se na všechny strany. Koneckonců svou lásku už před veřejností dávno neskrývají a ve společnosti se spolu objevují už nějaký ten týden.

Středem pozornosti

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová jsou v Karlových Varech už od začátku festivalu a čas strávený v lázeňském městě si naplno užívají. Vřele je přivítali i další návštěvníci Varů, kteří se s dvojicí podle webu eXtra.cz chtěli často fotit anebo zatoužili po autogramu. Je tedy vidět, že jejich lásce spousta lidí fandí.