Nový pár? Brzobohatý a Písařovicová se poprvé objeví spolu na obrazovce

Zdroj: FTV Prima

V další epizodě zábavného pořadu Inkognito mezi hádající usedne bývalá moderátorka České televize Daniela Písařovicová. Na její účast v show jsou mnozí diváci jistě nesmírně zvědaví. Nejenže moderátorku poznají z trochu jiné stránky, než na kterou jsou zvyklí, ale také Písařovicová usedne vedle Ondřeje Gregor Brzobohatého, se kterým by podle televizního magazínu Showtime měla randit!

Málokdo by čekal, že 14. dubna usedne v zábavném pořadu Inkognito, ve kterém slavné osobnosti hádají povolání hostů, mezi hádající moderátorka Daniela Písařovicová. Představí se divákům v úplně nové poloze. Zatím tuto přední dámu české publicistiky znají především z té seriózní stránky. Co s ní ale udělá společnost známých šprýmařů Jakuba Prachaře, Ondřeje Brzobohatého, Richarda Genzera a Libora Boučka?

„Jsem ohromnou fanynkou Inkognita už od samotného začátku. Neviděla jsem jen pár dílů ze všech, které byly odvysílány. Strašně jsem se tedy na natáčení těšila, kluci jsou totiž neskutečně zábavní…“ nechala se slyšet Daniela a je na ní vidět, že si svoji novou roli opravdu užívá. „Dělat zábavu je to nejsložitější, co vůbec existuje. Nikdy totiž nemůžete správně odhadnout publikum, jestli jste naladěni na stejnou vlnu. Někdy máte pocit, že říkáte skvělý fór, ale nikdo na něj nezareaguje a smějete se tomu maximálně vy sami. A jindy něco jen tak plácnete, lidi se začnou smát, a vy nechápete čemu. Oblast humoru je lákavá, ale je to těžká disciplína. Člověk do ní musí dozrát,“ dodává.

Na světě prý existuje více než padesát tisíc profesí. Daniela si vybrala novinářskou profesní dráhu. Čím ale chtěla být v dětství? „Celou základní školu jsem chtěla být paní učitelkou. Pak jsem ale pochopila, že nemám absolutně žádnou trpělivost. Je pro mě těžké pochopit, že někdo něco nechápe. A přitom já sama velmi často tápu… V dětství jsem také chtěla být letuškou. V době mého dětství to totiž bylo dost exkluzivní zaměstnání. Letušky byly jedněmi z mála, kdo mohl cestovat,“ odpověděla Daniela na tuto otázku.

Víc než kolegové?

Účast Daniely Písařovicové v pořadu Inkognito budí velkou pozornost i z toho důvodu, že se před časem objevily informace o tom, že moderátorka tvoří pár s Ondřejem Brzobohatým. Ten se nyní čerstvě rozvedl se svou manželkou Taťánou Kuchařovou. Písařovicová a Brzobohatý ovšem odmítli své soukromí v pořadu Showtime jakkoliv komentovat, a tak není zcela jasné, zda se spekulace zakládá na pravdě. Je ovšem poměrně zavádějící, že ani jeden z dvojice tvrzení nevyvrátil.