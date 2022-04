Brzobohatý a Písařovicová jsou spolu už dlouho! Taťána Kuchařová o nové lásce ví

Zdroj: Profimedia

Když se začalo proslýchat, že Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová tvoří pár, oba dva odmítli situaci jakkoliv komentovat. Bývalá manželka hudebníka, modelka Taťána Kuchařová, k tomu ale rozhodně měla co říct. Prozradila, že její bývalý manžel a moderátorka DVTV spolu skutečně randí. A žádná čerstvá záležitost to prý není.

Modelka Taťána Kuchařová stále nemůže odpustit svému dnes už bývalému manželovi Ondřejovi Brzobohatému to, jak ji zradil. Jejich manželství sice bylo v posledních měsících sužováno nejrůznějšími problémy, Taťána ale do poslední chvíle doufala, že se všechno urovná, a s Ondřejem dokonce plánovala založit rodinu. K tomu už ale nedošlo. V prosinci loňského roku manželé oznámili, že se budou rozvádět.

Jsem ráda, že jsem z toho vztahu venku

Co přesně stálo za rozpadem páru, kterému mnozí drželi palce, není zcela jasné. Jak se ale zdá z výpovědi Taťány Kuchařové, ke konci vztahu pravděpodobně vedl nový vztah jejího manžela. Před pár dny přišel televizní magazín Showtime s informací, dle které Ondřej Brzobohatý randí s bývalou moderátorkou České televize Danielou Písařovicovou. Ani Ondřej, ani Daniela ale na dotaz, zda se informace zakládá na pravdě, odmítli reagovat. A tak zareagovala sama Taťána.

„Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct?,” uvedla takřka až nevěřícně nejkrásnější žena světa pro rok 2006. „Opět to jen potvrzuje vše, co jsem už řekla, a nepřekvapuje mě to. Jsem ráda, že jsem z toho toxického vztahu venku a nechci další věci okolo bývalého manžela komentovat,” dodala ještě modelka, která je z chování bývalého manžela stále nesmírně zklamaná.

Do poslední chvíle lhal

Ve svém vyjádření Taťána Kuchařová odkazovala na svá slova, která zazněla v jejím předchozím rozhovoru pro zmíněnou redakci. V něm dokonce bývalého manžela označila za patologického lháře. „Měla jsem dvě možnosti, buď se z toho složit, což možná byl i záměr, nebo jít dál. Bylo to hodně těžké a náročné,” svěřila se blonďatá kráska. „Absolutně jsem to nečekala. Do poslední chvíle to byly patologické lži,” dodala s tím, že se stále učí být singl a do žádného nového vztahu se prozatím nehrne.