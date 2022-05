Brzobohatý přiznal vztah s Písařovicovou, na Taťáně následně nenechal nit suchou

Zdroj: Profimedia

Zatímco Taťána Kuchařová od rozpadu svého manželství několikrát promluvila o příčinách, které vedly k rozvodu, její exmanžel Ondřej Brzobohatý dosud odmítal dění jakkoliv komentovat. Jenže pohár jeho trpělivost už přetekl. Taťána dle jeho slov šíří lži a hudebník se rozhodl bránit. V naštvaném příspěvku zatoužil po tom několik věcí objasnit a zároveň po měsících spekulací oficiálně přiznal, že randí s Danielou Písařovicovou.

Taťána Kuchařová a její exmanžel Ondřej Brzobohatý si vždy dávali velmi záležet na svém soukromí. To se ale, minimálně v případě Taťány, výrazně změnilo potom, co se ukázalo, že jejich manželství směřuje k rozvodu. Modelka v nejrůznějších rozhovorech označovala hudebníka za patologického lháře, který jí byl nevěrný, a dokonce se nezdráhala komentovat ani jeho nový vztah s moderátorkou Danielou Písařovicovou. O tom v nedávné zpovědi pro pořad Showtime řekla, že začal záhy na to, co s Ondřejem loni v červnu obnovili svůj manželský slib.

Taťána lže a šíří demagogie

Nejkrásnější žena světa zkrátka vykresluje Ondřeje v tom nejhorším možném světle. A ten už se nemohl udržet a vůbec poprvé prolomil hradbu mlčení. „Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co v našem vztahu bylo, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost. Narozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle. Proč to Taťána dělá? Nechápu,” rozohnil se Ondřej na sociální síti v příspěvku, ke kterému připojil symbol míru.

Přiznal vztah s Písařovicovou

Ondřej Brzobohatý ve svém sdělení zároveň poukázal na to, že Daniela Písařovicová nikdy nebyla důvodem rozpadu manželství, jak mohlo ze slov Taťány vyznít, a že rozvodové papíry ležely na stole už od loňského srpna. „Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíže stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji,” prohlásil hudebník a doplnil, že si přeje, aby už byl konečně klid a mír.

Sama Taťána nezahálela a krátce poté, co Ondřej příspěvek zveřejnil, i ona umístila na své sociální sítě jeden vzkaz. „Trvám na všem, co jsem řekla. Ondřej lže,” zněla zpráva.