Brzobohatý a Písařovicová už lásku netají: Na veřejnosti se dokonce políbili

Když na povrch prosákly informace o tom, že hudebník Ondřej Brzobohatý randí s moderátorkou Danielou Písařovicovou, oba dva mlžili a na dotazy týkající se případného románku odmítli odpovídat. Zvěsti o své lásce ovšem ani nevyvraceli. A teď už se ví proč. Brzobohatý a Písařovicová svou náklonnost jeden k druhému už neskrývají a při nákupu zeleniny si vyměňovali láskyplné pohledy, a dokonce se políbili.

Před několika týdny přišel televizní magazín Showtime s informací, podle které měla být novou partnerkou čerstvě rozvedeného hudebníka Ondřeje Brzobohatého moderátorka Daniela Písařovicová. Dvojice se však odmítla jakkoliv k možnému novému vztahu vyjadřovat. Je známo, že si Ondřej Brzobohatý velmi chrání své soukromí, stejně tak i někdejší tvář České televize.

Taťána chtěla mluvit

Bývalá manželka hudebníka Taťána Kuchařová ovšem byla mnohem sdílenější. „Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct…,” krčila nejkrásnější žena světa pro rok 2006 rameny při otázce, zda si je vědoma vztahu Ondřeje Brzobohatého a Daniely Písařovicové.

Přestože sama dvojice odmítala své soukromí jakkoliv komentovat, spousta lidí měla o novém vztahu jasno. Nahrával tomu i fakt, kdy Písařovicová promluvila pro web ženy.iprima.cz a řekla, že už není sama. „Čas na lásku teď mám, nějaký ten prostor by tam byl. Jsem šťastná i v osobním životě,” přiznala půvabná moderátorka. Konkrétnější pochopitelně být nechtěla, mnohým ale bylo jasné, že mluví o Brzobohatém.

Lásku už neskrývají

Zdá se, že si už Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová nechtějí nechávat intimnosti jen na doma a svou lásku už nehodlají skrývat. Fotoreportéři Blesku je totiž zastihli při nákupu zeleniny, během kterého na sebe partneři házeli zamilované pohledy a nakonec se dokonce políbili. O tom, že se v českém šoubyznysu zrodila nová láska, tak není pochyb. Snad budou hvězdy jejich lásce přát.