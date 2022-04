Ondřej Brzobohatý a jeho nová láska? Daniela Písařovicová se nápadně podobá Táně

Zdroj: Profimedia

I když byl ještě na konci loňského roku Ondřej Gregor Brzobohatý spojován s tanečnicí Zuzanou Pilnou, dnes už je možná všechno úplně jinak. Zatímco jeho dnes už bývalá manželka Taťána Kuchařová stále vstřebává rozvod, hudebník, zdá se, sám být rozhodně nechce. Objevila se v jeho životě další žena?

Dlouhou dobu se hovořilo o tom, že manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Gregor Brzobohatého sužují problémy. A to se potvrdilo koncem loňského roku, kdy fotoreportéři Blesku zachytili hudebníka ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné, s níž měl podle zmíněné redakce strávit i noc ve svém novém bytě. Taťána byla z informací, které se začaly drát na povrch, zklamaná a nekompromisně požádala o rozvod. Z toho se ostatně pořád oklepává a na nějakou novou lásku nemá ani pomyšlení. Zato její bývalý manžel čas podle všeho neztrácí.

Nová láska?

Taťána Kuchařová v pořadu Showtime prozradila, že si stále zvyká na to být singl. Zatím se jí nepodařilo se zcela s rozvodem vyrovnat, neboť se zkrátka nemůže přenést přes ránu, kterou jí Ondřej uštědřil. „Do poslední chvíle to byly jenom patologické lži. Bylo šokující, že po osmi letech, kdy někomu věříš a miluješ ho se vším všudy, tedy i s těmi temnými stránkami, přijde najednou úplný zlom. Ještě je to čerstvé, chce to nějaký čas,” řekla Taťána.

Zatímco Taťána Kuchařová nemá problém o rozvodu mluvit, Ondřej Brzobohatý se rozhodl raději mlčet. „Já jsem to viděl, ale nemůžu k tomu říct nic. Protože ve chvíli, kdybych cokoli řekl, ať už by to byla obhajoba nebo já nevím, cokoliv jiného, tak je to jenom přikládání nějakého polínka do ohně. Rozvod není nikdy fajn věc. Vždycky to člověka mrzí, protože je to nějaké určité životní zklamání,” uvedl hudebník, který právě podle pořadu Showtime nyní hoří láskou k bývalé moderátorce České televize Daniele Písařovicové.

Oba dva mlží

Jak šlo ale předpokládat, ani Brzobohatý, ani Písařovicová nechtěli případný nový vztah nijak komentovat. „Já se o tom vůbec nechci bavit. Znovu opakuji, a dělala jsem to tak i v předchozích případech, že jsem si tak chránila soukromí celkem, tak já bych vám to nechala bez odpovědi,” uvedla krásná moderátorka, jejíž mlčení je možné vyložit si všelijak. A k Písařovicové se nechtěl vyjadřovat ani Ondřej Brzobohatý.

Nutno ovšem říct, že by právě tato dvojice tvořila krásný pár. Ondřejovi a Taťáně to spolu nesmírně slušelo a nelze si nevšimnout, že Daniela Písařovicová se nejkrásnější ženě světa pro rok 2006 celkem dost podobá, a to zejména širokým úsměvem a rysy v obličeji. Dokonce i ona se v minulosti věnovala modelingu, před kterým dala následně přednost moderování. Zda se v českém šoubyznysu zrodil nová pár, nebo je všechno jinak, ukáže čas.