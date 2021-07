Jiří Krampol a Zuzana Bubílková si užívali u moře, herec ji vychválil do nebes

Zuzana Bubílková a Jiří Krampol spolu tráví čím dál více času. Začalo to minulý rok v Tunisku na Muži roku a letos moře opět nevynechali. Oba tvrdí, že tvoří pár pouze pracovně, ale ostatní je podezírají, že je mezi nimi něco víc.

Za chvíli tomu bude rok, co Jiřímu Krampolovi zemřela v důsledku zdravotních problémů žena Hanka. Nebylo by tedy nic divného, kdyby si našel novou partnerku. To, že by to byla Zuzana Bubílková, nepotvrdil ani nevyvrátil.

Jedno je jisté. Pár tvoří minimálně pracovní. V rámci práce jeli i na tuniský ostrov Džerba. „Budeme tam jezdit každé dva měsíce, nabídli nám, že tam budeme točit pořady,“ řekl super.cz Krampol.

Moderátorka slavného pořadu S politiky netančím je pravděpodobně za tím, že je Krampol tak fit. „Ona není normální člověk, to je hyperaktivní šílenství. Jednak jsme tam napsali pět pořadů, chodili jsme ale i cvičit a plavat. Sám bych tedy chodil také, ale ne v téhle míře. Ale je to bezvadná ženská, jsem rád, že s ní dělám,“ radoval se Krampol.

Krampola a Bubílkovou pojí údajně jen práce

Ještě předloni byl v Tunisku s manželkou Hankou. „Bylo to zvláštní. Když jsme přijeli, měl jsem pocit, že se někde objeví. Ta vazba je pořád dost silná. Když jste s někým dvaatřicet let, nemůžete to jen tak hodit ze skály,“ myslí si český Belmondo.

„Může vás rozptylovat, kdo chce, ale je to pořád zakořeněné. Když jsem doma, furt se mi to promítá. I odborníci říkají, že to trvá strašně dlouho,“ vysvětluje. I proto je jistě rád, že tráví čas ve společnosti tak příjemné ženy jako je Bubílková.

