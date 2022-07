Zuzana Bubílková si vystřelila z Dády Patrasové: Dočkala se podrážděné reakce

Zdroj: Martin HyklCzech News Center / CNC / Profimedia

Dagmar Patrasová na konci května bourala ve svém autě a následně odmítla dechovou zkoušku. Jelikož řízení pod vlivem nebylo pro zpěvačku premiérou, stala se terčem různých vtipů na svou osobu. Z její lásky k alkoholu si vystřelila i moderátorka Zuzana Bubílková, která se dočkala velice udivené reakce.

Dagmar Patrasová si ráda dopřeje skleničku alkoholu, několikrát ale míru konzumace přehnala a výsledkem je, že už má za sebou dvě bouračky pod vlivem.

Po posledním fiasku z konce května, když Patrasová havarovala a následně odmítla dechovou zkoušku, si z ní začali utahovat nejen humoristé jako TMBK, ale i kolegové z branže.

Vtipný příspěvek na téma "splávek" Patrasové přidala také Zuzana Bubílková, která velice pobavila své fanoušky, samotná Dáda ale její žert nejspíš nepochopila.

Žízeň jako Dáda

"Po běhu mám žízeň jak Dáda," napsala Zuzana Bubílková k fotce na Instagramu, na které pije nealkoholické pivo. Příspěvku si ihned všimla Dagmar Patrasová, která do komentářů napsala pouze dotčené: "Cože?" čímž vyvolala další komické reakce sledujících.

"Nebojte, nemyslela vás, vy přeci nepijete Birell," utahují si lidé z Patrasové. "Klid, psala, že má žízeň jako Dáda, ne, že řídí jako Dáda," zastávají se fanoušci Bubílkové, která narážku na svou kolegyni z branže myslela jako vtip. Někteří si ale se zpěvačkou neberou servítky. "To je bez cože, měla byste se jít léčit. Z toho chlastu jste oteklá jak vyvržená velryba, a pak se divíte, že si z vás lidi dělají srandu. A taková hezká ženská jste byla a jako dítě jsem vás i měla ráda. Klesla jste hodně hluboko," naváží se komentující do Patrasové.

Další lidé pak žertují, že by si měla Bubílková s Patrasovou vyřídit účty v MMA areně, jak to je dnes trendy u mladých influencerů. Zda si budou tuto záležitost hvězdy ještě vyříkávat, na to si musíme počkat.

