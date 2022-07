Zuzana Bubílková opět tasila drápky: Pustila se do konfliktu s Třeštíkovou

Zdroj: Profimedia

Radka Třeštíková dorazila na letošní zahájení KVIFFu v modelu, o kterém se diskutuje podobně jako o loňských modrých šatech Ivy Čvančarové. Z výstředního oblečení Třeštíkové si vystřelila na svém Instagramu také Zuzana Bubílková, která se ihned dočkala jízlivé odpovědi od spisovatelky.

Radka Třeštíková byla rozhodně středem pozornosti letošního filmového festivalu v Karlových Varech. Spisovatelka na zahájení dorazila na červený koberec v modelu, který vzbuzoval mnoho otázek a u módních kritiků propadla dvojnásobná maminka na celé čáře.

Za svůj nepříliš vhodný outfit se později Třeštíková omluvila na svém Instagramu, verzi ale hned dvakrát upravovala. "Myslím, že je fér odložit si sem tuhle fotku a dát vám všem prostor naložit mi přímo tady, ačkoliv už asi není nic, co bych si o tom zahajovacím outfitu nepřečetla. Nedodržela jsem předepsaný dress code a přijímám za to veškerou zodpovědnost. Ve svém životním nastavení dělám si, co chci jsem trochu zapomněla na to, že každá jednotlivost, každý jeden dílek jsou něčím ohraničené. Ano, já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas urvu, a jak moc jsem přesvědčená o tom, že každý z nás by se čas od času urvat měl, jsem ji překročila. Cítím to. Vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se," napsala a příspěvek později pozměnila.

"Tamta fotka se mi moc nehodila do feedu a já nemám ráda, když se něco někam nehodí. Moje omluva proto platí! Snad se časem posuneme i na velkých akcích k větší kreativitě a magoři jako já tam nebudou tak nevhodně trčet z davu. Mám vás, ženy, ráda, navzdory tomu, co jste občas schopné jedna druhé napsat. Některé zprávy od vás bylo až překvapivě těžké zpracovat. Nakonec je to celé jen maličkost ve chvíli, kdy nám hoří pod nohama celý svět. Díky KVIFF, jednou se vrátím s filmem," postěžovala si Třeštíková na nepřiměřenou kritiku své osoby.

Tetování kvůli mrtvému otci

Zuzana Bubílková je pověstná svým humorem a nebojí se ve vtipu opřít i do svých kolegů z branže. Nedávno například pobavila své fanoušky, když u fotky s nealkoholickým pivem napsala, že má žízeň jako Dáda, tedy Dagmar Patrasová, která pár týdnů předtím již podruhé bourala v opilosti.

Moderátorce s ostrým jazýčkem neunikl ani propíraný model Třeštíkové a rozhodla se ho reprodukovat pro pobavení sledujících. Bubílková si k vršku plavek nasadila ručník místo sukně, do nosu si nacpala obří kruh a pod prsa si domalovala trojúhelník, který má Radka Třeštíková v reálu vytetovaný, aby celkový dojem byl více autentický. "Tak nevím. Mám jít na pláž nebo na červený koberec? Už mi z toho na zámku v Třešťi Třešťí /nebo třeští? hlava," doplnila Bubílková svou fotografii provokativním popiskem a rychle se dočkala odezvy.

"Proč ne, Zuzano, pokud na to máte koule. To tetování mám na sobě kvůli svému mrtvému tatínkovi, to jen pro info, kdybyste si ho chtěla příště znovu někam pro pobavení nakreslit," okomentovala Radka Třeštíková podrážděně příspěvek týkající se její osoby. K další výměně názorů mezi spisovatelkou a moderátorkou už ale nedošlo, Bubílková totiž na odpověď nijak nereagovala.

Bubílková se pokusila napodobit model Radky Třeštíkové z letošního KVIFFu