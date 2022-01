Jak vychází s bývalou rodinou ženatého partnera? Bučková byla nezvykle otevřená

Zdroj: Profimedia

Už je to několik měsíců, kdy se dostalo mezi veřejnost, že bývalá Miss Eliška Bučková, která je známá především svým bojem s anorexií, našla muže svých snů. Ten však už jednu rodinu měl. Opustil tak děti a s modelkou začal žít.

Nový pár českého showbyznysu Eliška Bučková a Radek Vácha dlouho svůj vztah udržovali v tajnosti. Aby také ne, když vyhublá modelka odehnala otce od rodiny s dětmi. Eliška se obhajuje tím, že se zamilovala tak, jako nikdy předtím. Měl by ale Bůh, na kterého se křesťansky založená modelka obrací, pochopení? To asi těžko.

Celá aféra se táhne už půl roku, kdy si na podnikatele Radka Váchu počkala u bytu nedaleko pražské náplavky, který vlastní právě Eliška, paní Váchová. Modelka se tenkrát k incidentu nechtěla vyjádřit a bylo jasné proč. Záletný Vácha se totiž do toho okamžiku prezentoval jako spokojený manžel a slušný otec od rodiny s dětmi.

Bučková byla od rozchodu s rybářem Jakubem Vágnerem sama, tudíž není divu, že si někoho našla, ale nemusel být ženatý. Modelka, která se neustále prezentuje jako silně věřící žena, která nejde za morální zásady a řídí se přikázáními z Bible, to tentokrát opět neustála.

Odehnala otce od rodiny s dětmi?

Nakonec Radek opravdu od rodiny odešel. S modelkou si nyní užívá nejrůznější romantické výlety a rodina mu evidentně nechybí. Naposledy si milenci vyjeli odpočinout do rezortu nedaleko Jičína, kde se spí v dřevěných domcích na stromech nebo v nafukovacích iglú s panoramatickým výhledem.

O tom, že si Bučková vztah užívá, nemůže být pochyb. Její status na Instagramu, kde bilnacuje rok 2021, mluví za vše. Své nové lásce věří a doufá, že bude trvat navždy.

S bývalou rodinou partnera vychází

"Byl to výjimečný rok…Plný emocí, změn, radosti, slz, bolesti, výčitek, lásky, štěstí…Od začátku jsme si řekli, že VŽDYCKY budeme konat v PRAVDĚ, LÁSCE A VE SVOBODĚ. Naše láska a rozhodnutí bylo těžké pro mnoho lidí, nás nevyjímaje…Ale jsme jenom lidi, kteří se do sebe zamilovali tak, jako nikdy v životě. A děkuji Bohu, že dnes už snad mohu říct, že dnes jsme všichni šťastní a možná i víc, než kdykoli před tím…"

Jedna ze sledujících Elišce vytkla komentář s tím, že není k bývalé rodině dostatečně ohleduplný. "Bývalá rodina? Aha, pokud to takhle vnímáte, pak rozumím vašemu rozhořčení. U nás to ale funguje jinak. A slovní spojení “bývalá rodina” mi přijde až vulgární. My fungujeme ve vzájemné úctě a respektu a kluky zbožňuji. Jsou to parťáci a velmi rychle si uvědomili výhody dvou domovů," reagovala modelka a nechtíc tak prozradila, jak vychází s manželkou svého milého.