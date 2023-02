Lásky se nevzdá: Zamilovaný Prachař bojuje o Rambu v drsných podmínkách

4

Jakub Prachař

Zdroj: Bioscop

Sdílej článek:

Už za necelé dva měsíce vtrhne do kin bývalý mariňák Weisner v podání Ondřeje Sokola, jeho klient fotograf Pavel alias Jakub Prachař, který absolvuje Weisnerův kurz pro opravdové chlapy, a Tereza Ramba coby žena, která to celé jede do hor zachránit. Výjimečný termín 23. 3. 2023 tak přinese výjimečný film, jenž vznikal v opravdu unikátní přírodě Vysokých Tater. „Ostatní točí spíš s Tatrami v pozadí, my jsme se ale vydali s herci, štábem i technikou do míst, kam se odhodlá málokterý filmař,“ řekl režisér Michal Samir.

„V Tatrách to bylo skvělé, i když dost náročné. Ale dal jsem si do smlouvy, že Kuba Prachař to musí mít vždycky o kus horší než já. Takže třeba řeka mě studila hodně, ale Prachaře daleko víc,“ okomentoval se smíchem specifické natáčení Ondřej Sokol. „Budu dlouho vzpomínat na to, že se dá umrznout v řece nebo uklouznout na sněhu i v květnu, na to se nedá nikdy

zapomenout,“ potvrdil obtížnost podmínek na place Jakub Prachař. Podobně se cítila i Tereza Ramba, kvůli jejíž postavě se mamánek Pavel rozhodne stát opravdovým chlapem prostřednictvím speciálního kurzu v horách, aby s ním zůstala. Když Tereza zjistí, že se vydal daleko od domova sám, odmítnutý a bez tendencí reagovat na její zprávy, rozhodne se vyrazit za ním. „A tak ji potká studená bažina, kam mě muselo několik lidí strkat i tahat z ní ven, a do které jsem si nechávala tak dlouho dolívat horkou vodu, až jsem se trochu opařila. Medvěd z Maďarska Po rašelině v té bažině jsem se osypala a medvěd, který si přijel s námi zahrát až z Maďarska, se prý bál elektrického proudu v drátech kolem nás. Jen nám nikdo neřekl, že v těch drátech žádný proud není. Přes to všechno mě to hrozně bavilo, chtěla jsem u toho být a myslím, že by to mohl být po dlouhé době velký úspěšný film pro každého,“ popsala svoje pocity herečka. Snímek režiséra Michala Samira (Iveta) a producentů Moniky a Jana Schwarczových (Matky) má v obsazení i mnoho dalších zajímavých jmen. Pavla v dětské verzi si zahrál dnes jedenáctiletý Jakub Jenčík, který se od své první role ve snímku Vyšehrad: Fylm vydal na hereckou dráhu a má za sebou už mnoho dalších projektů. Pavlova otce si zahrál reálný otec Jakuba Prachaře David Prachař. „Hráli jsme spolu čtyři roky divadlo, byl jsem jeho otec ve Vyšehradu a tady jsem otec jeho mladé verze v retrospektivách, takže jsem moc rád, že se můžeme vídat i pracovně,“ svěřil se David Prachař s propojením se svým synem Jakubem. Zdroj: Bioscop Jakubova postava má také ženskou část rodiny, kterou tvoří jeho maminka (Naďa Konvalinková) a sestry (Sabina Remundová a Ester Geislerová) s dětmi. „Moc se mi ta představa, že budeme hrát sourozence s Kubou Prachařem a Sabinou Remundovou, líbila. Bavilo mě, že se k sobě vizuálně hodíme, že jsme všichni takoví do zrzava, měla jsem z toho intuitivní pozitivní pocit a bylo mi s touhle skupinou fakt krásně,“ osvětlila představitelka Martiny Ester Geislerová. Z Prachaře se stane chlap „My se vlastně všichni známe, s Ester jsem měly jednu dobu děti ve stejné třídě, s Naděnkou už jsme se taky několikrát viděly, a s Kubovou maminkou hraju v divadle. Překvapilo mě, že je z něj takový chlap, a jak je milý a něžný,“ dodala Sabina Remundová o svém filmovém bratrovi, sestře a mamince. „Jsme taková rodinná lavina, která vždycky vtrhne do nějaké situace. Mám bezvadné dcery a roztomilého, ale trochu rozmazleného syna. Takže je nejvyšší čas, že se rozhodne stát chlapem,“ uzavřela s úsměvem Naďa Konvalinková. Ve vedlejších rolích se ve filmu představí například také Ivana Chýlková a Igor Bareš jako rodiče Terezy či Ondřej Veselý jako její snoubenec. Slovenský objev Filip Novák si zahrál Karola - parťáka kapitána Weisnera a účastníka kurzu, stejně jako například Jiří Navrátil či Lukáš Tran. Nesmí vám uniknout 4 Ondřej Sokol se snoubenkou čtvrté dítě zatím neplánuje: V nedohlednu je i svatba Herec a moderátor Ondřej Sokol požádal svou o 21 let mladší partnerku Nikolu o ruku už před dvěma lety. Ani po takové době si ovšem své „ano”… Nesmí vám uniknout 5 Takhle zamilovaný ještě nebyl: Jakub Prachař složil krásné Saře dojemnou píseň Jakub Prachař nahrál na Instagram dojemnou píseň, kterou napsal a věnoval své přítelkyni Saře Sandevě. Herec v citlivé skladbě předvedl…