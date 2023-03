(Ne)slavnostní premiéra filmu Buď chlap: Prachař dorazil v saku, Ramba v džínách

Tereza Ramba a Jakub Prachař

Večer 21. března se na pražském Smíchově uskutečnila premiéra očekávané české komedie s názvem Buď chlap!, které se zúčastnila celá řada známých tváří. Kdo by ovšem čekal slavnostní róby a dobře padnoucí saka, ten by se šeredně spletl. Tvůrci totiž vzali uvedení filmu velmi ležérně. A ne každému to sedlo.

Do českých kin vstupuje nová komedie Buď chlap!, ve které v hlavních rolích září například Ondřej Sokol, Jakub Prachař anebo Tereza Ramba. Snímek si odbyl svou premiéru v úterý 21. března v kině na pražském Smíchově. Že by ale premiéra byla vyloženě slavnostní, se říct tak docela nedá. S výběrem outfitů si totiž hlavní tváře moc hlavy nelámaly. Tereza Ramba vsadila na tričko Jakub Prachař se rozhodl obléknout sako, pod které si vzal lehce rozhalenou košili. Podobně na tom byl i Ondřej Sokol, který ovšem namísto košile zvolil bílé tričko. Přestože nešlo o žádný vrchol elegance, pánové se alespoň trochu snažili. Zato herečka Tereza Ramba, která ve filmu ztvárňuje manželku Jakuba Prachaře, dorazila na premiéru v tričku a džínách. Na hlavní focení se pak alespoň převlékla do šatů. Vůbec nejlépe oděným umělcem večera byla herečka Ester Geislerová, která zvolila elegantní kostým světle zelené barvy. Jako jedna z mála se pravděpodobně držela toho, že jde přece jen na slavnostní uvedení filmu. Snahu měla i Naďa Konvalinková. Drsné natáčení Snímek Buď chlap! vypráví o bývalém mariňákovi Weisnerovi (Ondřej Sokol), který ve Vysokých Tatrách učí ostatní muže, jak komunikovat se ženami a být zkrátka správný chlap. Do jeho kurzu přijede u fotograf Pavel (Jakub Prachař), který se s pomocí rad od Weisnera chce pokusit získat svou velkou lásku Terezu (Tereza Ramba). Natáčení filmu si všichni dosyta užili. I když je pravda, že drsná příroda v Tatrách jim dala pořádně zabrat. „V Tatrách to bylo skvělé, i když dost náročné. Ale dal jsem si do smlouvy, že Kuba Prachař to musí mít vždycky o kus horší než já. Takže třeba řeka mě studila hodně, ale Prachaře daleko víc," prozradil se smíchem v rozhovoru pro eXtra.cz Ondřej Sokol. Pro Terezu Ramba bylo zase těžké natáčení ve studené bažině. Aby pro ni bylo natáčení snesitelnější, nechávala si do bažiny dolívat horkou vodu. A nakonec se opařila.