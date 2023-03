Vnukem Buda Spencera je božský model: Dojemné historky z dětství s dědečkem

Zdroj: Profimedia

Sebastiano Pigazzi, vnuk Buda Spencera, je pohledný šestadvacetiletý italský herec. Že vám to jméno nic neříká? Tenhle krasavec se objevil ve filmu Time Is Up a nebo v seriálu vysílaném na HBO a Sky - We Are Who We Are, který režíroval Luca Guadagnino. A jak italský krasavec na svého dědečka vzpomíná?

Když se Sebastiano ucházel o roli vůbec poprvé, byl odmítnut. „Ale nevzdal jsem se, naopak jsem byl ještě více motivován,“ říká Sebastiano na odmítnutí a naznačuje, že režisér Gabriele Muccino je možná vlastně strůjcem jeho štěstí. To, že si Muccino vybral do svého filmu jiného herce, Sebastiana o to více nakoplo.

A jak Sebastiano k roli v seriálu We Are Who We Are přišel? Jde o vcelku zábavnou historku. „Byla to hrozná náhoda. Byl jsem na letišti, vracel jsem se z New Yorku do Říma. V tu dobu už jsem měl poslané video do produkce Sky a čekal jsem. Moje letadlo mělo zpoždění, a zatímco jsem čekal, u brány jsem potkal hádejte koho? Pana režiséra Guadagnina,“ vypráví s nadšením rozverný Ital a říká, že cítil, že to je jeho jedinečná šance. S Guadagninim si povídal zhruba dvacet minut a poté se dohodli, že Sebastian roli dostane.

Čekání na olympiádu

Sebastian měl svůj osud už „zpečetěný“. Jeho dědeček je slavný Bud Spencer rodným jménem Carlo Pedersoli. A jaký byl Bud vůbec dědeček? Sebastiano na něj vzpomíná jen v tom nejlepším a zasněně vypráví: „Nebyl to takový ten tradiční dědeček, co vám vypráví pohádky. Byl to spíš přítel než dědeček. Nejlepší vzpomínka na něj je asi ta, když jsme spolu zůstali vzhůru do svítání, abychom se podívali na olympiádu. V tu dobu už měl svůj věk, ale byl mladý duchem,“ popisuje nejsilnější zážitek se slavným dědou a dodává, že po celou dobu čekání na sportovní přenos se smáli a vtipkovali a že mu noci s jeho starším parťákem chybí.

Na dotaz, jestli tuší, proč si zvolil pseudonym právě Bud Spencer, nemá přesnou odpověď: „Říkalo se o něm, že měl rád Spencera Traceyho (am. herec, poz. red.) a pil pivo Budweiser. Ale já jsem ho ty filmy nikdy sledovat neviděl a ani pít to pivo.“

Tvůj dědeček je legenda

Co nejdůležitějšího si od svého dědečka Sebastiano vzal? Nikdy se před ničím nezastavil, vždy šel ještě dál. „A nezapomeňme, že to byl mistr v plavání, pilot letadla i vrtulníku,“ vypráví o dědovi Sebastiano a pokračuje s historkou: „Děda byl útočníkem národního týmu vodního póla. Zrovna hráli proti těžkému soupeři a jeden z protihráčů ho udeřil pod vodou pěstí. Děda tu ránu unesl, ale potom, v nestřežený okamžik, když se rozhodčí nedíval, to tomu hráči pěkně vrátil.“ Co z toho plyne pro Sebastiana za ponaučení? Nikdy si nenechte nic líbit a nenechte po sobě šlapat.

Sebastian každopádně nepatří mezi klasické „Nepo babies“, neboli děti slavných. Když se ucházel o roli v seriálu We Are Who We Are, neoháněl se tím, že jeho děda je slavný Bud Spencer. Každopádně jeho kořeny ho dostihly samy. „Tvůj dědeček je legenda,“ uslyšel Sebastiano a v tu chvíli se jeho radost ze získané role zdvojnásobila.

Zdroj: Corriere, sociální sítě