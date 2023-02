Tereza Mašková přiznala bulimii: Které celebrity prožily stejné peklo?

Zdroj: Profimedia

Historicky pátá vítězka soutěže SuperStar Tereza Mašková se veřejně přiznala k tomu, že dlouho bojovala s poruchou příjmu potravy, a to konkrétně s bulimií. K tomuto problému ji dohnalo studium na konzervatoři. Pro kariéru zpěvačky chtěla obětovat vše.

Bulimie je nemoc, při které se pacient nezřízeně přejídá a po jídle si vyvolává zvracení. Tato nemoc se vyskytuje zpravidla ve věku mezi patnácti a třiceti lety. I u Maškové začaly pochybnosti právě ve velmi útlém věku.

Problém od dětství

„Už jako dítě jsem se účastnila Talentu, kde jsem zpívala a pak jsem na sociálních sítích zažila šikanu. Psali mi, že jsem ošklivá, že vypadám tak a tak… Začala jsem kvůli tomu sama sebe vnímat úplně jinak. Ptala jsem se sebe i mamky, jestli jsem opravdu tak ošklivá nebo divná a podobně. Plakala jsem, hrozně jsem to prožívala. Máma mi zakazovala o sobě číst články,“ popsala v pořadu České televize 13. komnata. „Když jsem byla starší a žila v Praze, neustále jsem poslouchala producenty, kteří říkali, že zpěvačka by měla vypadat tak a tak, musí být hezká, hubená… A tak se u mě objevila bulimie. To jsem tehdy vnímala jako nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak zhubnout. Říkala jsem si dobře, tak buď nebudu jíst, nebo se najím a půjde to ven.“ Toto období trvalo dlouhé tři roky. Z nemoci dostala zpěvačku až pomoc odborníků.

Touto poruchou příjmu potravy trpěla i herečka známá z Ordinace v růžové zahradě Štěpánka Fingerhutová. “Anorexie u mě začala ještě dřív, než jsem nastoupila na konzervatoř a bulimie přišla, až když mi bylo osmnáct,“ šokovala svým přiznáním.

Anorexie

U Českých celebrit je častá i anorexie. Při této nemoci člověk odmítá potravu proto, že se domnívá, že má nadváhu. I tato nemoc běžně začíná na prahu dospívání. Veřejně se k boji s anorexií přihlásilo několik českých hereček a modelek. Mezi nimi byla například i Hana Vagnerová. „Souviselo to s mojí povahou. Chtěla jsem být pro rodiče dokonalou,“ řekla otevřeně oblíbená herečka. Z nemoci jí pomohla rodina, přítel a následně i lékaři. „Jeden čas to třeba vypadalo, že je to už v pohodě, ale pak se vše vrátilo. Jsem ráda, že to mám za sebou,“ přiblížila svou životní situaci pro Blesk v roce 2011.

Mezi nejvíce hubené modelky patří dlouhodobě Eliška Bučková. I ta boj s anorexií veřejně přiznala. Díky odborné pomoci se jí podařilo dostat se z nejhoršího, nicméně extrémně hubenou postavu má modelka stále.

Další modelkou, která upozornila na sebe svou extrémní hubeností byla Nikol Švantnerová. „Bylo mi asi 16 let, typický věk, kdy holka řeší úplně všechno. Bylo to v Hongkongu, kde na mě hodně tlačili, takže to asi nebylo úplně z mé hlavy. Byl to takový klasický modeling, kdy chtěli jen ramínka na šaty, a tím, že mi bylo 16 let a měla jsem vidinu slávy a kariéry, tak člověk nad ničím jiným nepřemýšlí,“ přiznala nyní už nastávající maminka pro Prásk.