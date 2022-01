Eva Burešová a Přemek Forejt si dokazují lásku veřejně, zvěčnily to jejich děti

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová a Přemek Forejt spolu randí něco málo přes rok. Zatím jejich láska jen vzkvétá a zamilované hrdličky spolu tráví každou volnou chvilku. Ačkoliv si ze začátku Burešová i Forejt nový vztah chránili, nyní už svou lásku dávají otevřeně na obdiv. Herečka se pochlubila další společnou fotografií, která má navíc velmi zajímavé autory.

Eva Burešová a Přemek Forejt se seznámili během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. Když Forejt vystupoval s písní Señorita od Justina Timberlaka, podporovala ho Burešová nadšenými výkřiky a dokonce hvězdnému kuchaři nakreslila srdíčko na papírek.

"Ode mě to ale byla jenom podpora, protože vím, že byl hrozně nervózní," vysvětlovala pak herečka v pořadu Showtime. I když to působí jinak, ze strany Burešové to prý nebyla láska na první pohled.

"V té době jsem vůbec necítila, že bych s ním mohla něco někdy zažít, to tak nebylo, to až pak. Potom jsme si párkrát napsali, párkrát jsme šli na večeři… A až později jsem si řekla, že to jo, ty jo. Okouzlil mě tím, co mnozí netuší – tím, jaký má hlas. On občas vezme kytaru a jenom tak něco zahraje, a je to fakt jako hustý. Takže tím mě asi okouzlil víc než kuchyní. Zatím," prozradila hvězda Slunečné.

Burešová a Forejt mají silný vztah

Společné tetování jako důkaz lásky

Že vztah berou Eva Burešová i Přemek Forejt vážně, dokazuje i jejich nedávné rozhodnutí pořídit si společné tetování. Učinili tak k prvnímu výročí vztahu.

"10. 10. 2020, 22:22," napsala herečka v popisku fotky přesné datum, kdy mezi ní a porotcem Masterchefa přeskočila jiskra.

Burešová po boku Forejta září štěstím a není divu. Tyhle dva totiž nespojuje pouze láska k hudbě a vzájemná přitažlivost, fungují jim i rodinné vztahy.

Naše děti mají talent zachytit krásné okamžiky

Eva Burešová má z předchozího vztahu s Michaelem Krásným syna Nathaniela a Přemek Forejt je otcem dcery Stelly. Podle všeho to vypadá, že si děti obou celebrit skvěle rozumí.

"Naše děti mají talent zachytit krásné okamžiky," sdílela seriálová hvězda fotografii, kterou zachytil její syn se svou novou nevlastní sestrou.

Nadšení fanoušci ihned zahrnuli dvojici pozitivními komentáři o pravé lásce. "Láska existuje! Svět mi to stále dokazuje," píší lidé. Nezbývá než dvojici popřát mnoho štěstí i do budoucích let a třeba se dočkáme rozšíření rodinky. Necháme se překvapit.

Burešová a Forejt se nechali zvěčnit svými dětmi