Jste kouzelní! Eva Burešová a Přemek Forejt ukázali lásku na nových snímcích

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová je již více než rok neuvěřitelně šťastná po boku šéfkuchaře Přemka Forejta. Přestože se zpočátku snažili svůj vztah utajit, v posledních měsících ji dávají na odiv stále častěji. Chodí bok po boku na nejrůznější společenské akce, sdílejí zamilované snímky na sociálních sítích a ukazují, nakolik silná jejich láska je. A fanoušci se rozkošného páru nemohou nabažit.

Už v dobách, kdy se o jejich vztahu jen spekulovalo, jim jejich fanoušci neuvěřitelně fandili. Eva Burešová a Přemek Forejt se seznámili během natáčení show Tvoje tvář má známý hlas. V jedné z epizod se šéfkuchař postavil na pódium a zazpíval známou píseň od Justina Timberlaka, Burešová přitom seděla v porotě a dle jejích reakcí jí vystoupení naprosto pohltilo. A na Forejta udělala patřičný dojem i herečka. Po natáčení se dvojice začala vídat a jejich vzájemné poznávání nakonec přerostlo v plnohodnotný vztah.

Bude svatba?

Když Eva Burešová a Přemek Forejt slavili roční výročí vztahu, nechali si na ruku vytetovat malé červené srdíčko, které jim jejich lásku bude neustále připomínat. Na základě tohoto rozhodnutí je více než jasné, že to spolu dvojice myslí skutečně vážně. I proto se mnozí zajímají o to, zda už někde v dálce nejsou slyšet svatební zvony. Přestože otázku svatby nechali oba prozatím nezodpovězenou, jejich slova spustila lavinu spekulací.

„Když jsem byla děvčátko, chtěla jsem asi jako většina dívek pohádkovou svatbu, princeznovské šaty, s festivalem a spoustou lidí. Čím jsem ale starší, tím víc vím a cítím, že je to pouze o těch dvou lidech. I kdybychom tam měli být sami dva a měli na sobě jen župan, vůbec by mi to nevadilo,” prohlásila Eva Burešová v rozhovoru pro eXtra.cz, přičemž nebylo zcela zřejmé, zda mluví pouze obecně, nebo má na mysli – možná už plánovaný – sňatek se svým partnerem.

Společné snímky rozněžnily fanoušky

Před pár dny šťastná dvojice na sociálních sítích ukázala nové společné snímky, se kterými dostala všechny své příznivce do kolen. „Když koukám na tuhle fotku, tak si vzpomenu na moji první lásku. Opravdu se zachytilo, co mělo a víc. Opatrujte to, protože za pár let to bude jen vzpomínka a právě ta vzpomínka vám pomůže překonat vše špatné, co život umí přinést. Děkujte tam nahoru, že máte jeden druhého a že vaše děti jsou šťastné,” napsala pod jeden ze snímků dojatá fanynka. Nutno říct, že se k sobě dvojice nesmírně hodí a vedle sebe vypadají jako reklama na štěstí. A možná se jejich obdivovatelé brzy oznámení o zásnubách přece jen dočkají.