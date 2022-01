Eva Burešová kápla božskou: S úsměvem přiznala, zda čeká s Forejtem miminko

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová a šéfkuchař Přemek Forejt tvoří pár už více než rok a oba museli častokrát ze stran svých fanoušků čelit otázkám nejen na případné zásnuby, ale také na téma společného potomka. A právě obdivovatelům tohoto krásného páru před pár dny svitla naděje. Začalo se totiž proslýchat, že je Burešová těhotná.

V současné době tvoří jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu a jejich láska nadále kvete. Oba mají statisíce fanoušků, kteří jim lásku neuvěřitelně přejí a radují se z každé jejich společné fotografie. Už několikrát se rojily spekulace o tom, že šéfkuchař Přemek Forejt požádal svou lásku Evu Burešovou o ruku, avšak dvojice tyto domněnky nikdy nepotvrdila. Zásnuby teď ale pro jejich obdivovatele nejsou hlavním tématem dne. Před pár dny se totiž objevily zprávy o tom, že by měla být Burešová těhotná.

Měla by být ve třetím měsíci, tvrdí zdroj ze štábu

Jako první přinesl informace o údajném těhotenství Evy Burešové web eXtra.cz, který mluvil se dvěma důvěryhodnými zdroji ze štábu, jež natáčí seriál ZOO. „Zatím je to neoficiální, ale už o tom mluví celý štáb. Eva to zatím sice oficiálně neoznámila, ale mělo by k tomu dojít každým dnem. Měla by být ve třetím měsíci těhotenství,” uvedl člověk, který si nepřál být jmenován.

Přestože by oficiální zpráva o těhotenství Burešové jejím fanouškům jistě udělala ohromnou radost, pro tvůrce seriálu ZOO, který se teprve před časem začal natáčet, by mohla být na druhou stranu i poměrně velkou komplikací. Jak to tedy je?

Burešová se podobným domněnkám směje

Není to zdaleka poprvé, co se proslýchá, že je Eva Burešová těhotná, a jak se zdá, herečce už nezbývá nic jiného, než se nad podobnými „zaručenými” zprávami povznést a přejít je se smíchem. „Rozhodně těhotná nejsem a ani to není v plánu. Takových drbů jsem slyšela loni asi deset. To už bych musela mít mateřskou školku,” odpovídala vysmátá Burešová na dotaz Blesku.

Eva Burešová je na druhou stranu člověkem, který si velmi cení svého soukromí. Přece jen trvalo několik měsíců, než vůbec přiznala, že tvoří pár s Přemkem Forejtem. Mohl by to být obdobný případ i v oznámení těhotenství? To ukáže až čas…