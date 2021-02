Eva Burešová o začátcích vztahu s Forejtem: Ten nátlak byl šílený

Eva Burešová je nyní šťastně zadaná s Přemkem Forejtem. Vztah s porotcem z MasterChefa si nemůže vynachválit, i když přiznává, že začátky byly krušné. Nátlak veřejnosti byl v jednu chvíli až neúnosný, ale naštěstí to oba ustáli.

Tutlali to několik měsíců, než byli spatřeni, jak vycházejí z bytu, kde herečka žije se svým synem. Hvězda Slunečné nesla útok na její soukromí velmi těžce.

„Chci mluvit jen o své práci a o věcech, do kterých si myslím, že někomu může něco být. Pokaždé, když jsem mluvila o něčem ze svého soukromí, vše se překroutilo. Naprosto vše. A já už to nechci. Nechte můj soukromý život, svět,“ prosila Burešová na sociálních sítích.

„Prý jsem se změnila a jsem arogantní. Jen proto, že jsem se rozhodla střežit své soukromí. Chránit mé blízké,“ napsala herečka.

Jsem znechucená a zklamaná, tvrdila Burešová

„Necítím to jako fér. Nutíte mě k veřejnému vyjadřování o něčem, o čem mluvit nechci a sama jsem vám to několikrát řekla. Jsem znechucená a zklamaná. Chtěla jsem jen trochu soukromí. Chtěla jsem jen věci, které jsou intimní, prožívat sama,“ dodala Burešová, která k příspěvku zamkla komentáře.

Později se ke vztahu vyjádřila a přestala ho tajit. Přiznáním prý nechtěla zastavit spekulace. Rozhodla se jít s pravdou ven, protože to tak zkrátka cítila.

„Prostě jsem to celé jenom chtěla zveřejnit, až budu chtít já, až budeme chtít my. Což jsem pak udělala. To, co bylo předtím… Ten nátlak byl šílený a spekulace a výmysly budou pořád a vždycky, ať už udělám cokoliv,“ svěřila se Burešová pro portál iDnes.cz.

S Forejtem je konečně šťastná

Se slavných kuchařem tráví tolik času, kolik jí práce dovolí. Vzhledem k jeho profesi má Burešová v jednom opravdu kliku. „Mám dobrý metabolismus. Spaluji rychle, takže mohu sníst cokoliv a nemusím se hlídat,“ prozradila.

Stejně jako Forejt, i ona je hodně pracovně vytížená. Nikdy by si však nestěžovala. „Jsem obrovsky šťastná za to, že můžeme točit Slunečnou, i že můžu točit jiný projekt na konkurenční televizi. Potkávám denně spoustu lidí, všichni jsme neustále testováni. Nedokážu si upřímně představit, jak bych žila, kdybych neměla tuto práci,“ říká vděčná Burešová, kterou fanoušci seriálu Slunečná prostě zbožňují.