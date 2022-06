Eva Burešová září v novém klipu vedle Přemka: Líbání před kamerou ji vykolejilo

Zdroj: FTV Prima

Partneři Eva Burešová a Přemek Forejt si zkrátili čekání na miminko natáčením společného videoklipu k nejnovější písni herečky s názvem Žena z oceli. Společnou práci před kamerou si nesmírně užívali. Hvězda seriálu Zoo ovšem přiznala, že pro ni bylo natáčení některých scén těžší než jindy.

Další klip do sbírky, který vznikl v tandemu Burešová, Noid a Grabcová, se dere na svět. Herečka a zpěvačka Eva Burešová si vysnila písničku Žena z oceli a Václav Noid Bárta její sen vyplnil. Složil hudbu, jeho přítelkyně Eliška napsala text a Václav vše nakonec dotáhl k dokonalosti.

Zaskočená Burešová

Nespočet hodin příprav a dva dny natáčení stačily k tomu, aby mohla Eva Burešová se svým partnerem Přemkem Forejtem zazářit v novém klipu Žena z oceli. Oba dva se změnili na bojovníky i milence zároveň. „Vždy všechno nechávám plně ve Vaškově režii. Věděla jsem, co nás čeká, dostali jsme dokonalou vizi, ale ve skutečnosti je to mnohem kouzelnější, než jsem čekala. Přemkovi to neuvěřitelně sluší a je nesmírně šikovný. Spíš jsem to já, která má problém,“ prozradila během natáčení klipu herečka, která je ostřílená, ale tady se trochu styděla.

„Musím říct, že jsem byla zaskočená z toho pocitu, že nemusím předstírat před kamerou lásku. Když točím ZOO s Robertem Urbanem, tak to je jasný – hrajete, máte kolem sebe tři kamery, na to jsem zvyklá. Ale že někdo točí mou opravdovou lásku, když se líbáme, hladíme, z toho jsem byla nesvá.“

Přemek se vrátil do dětství

Překvapený byl i Přemek Forejt, ale z něčeho jiného než jeho láska. „Cítím se v tom skvěle a lehce si představuji, jak bych v tom asi chodil po Václaváku. Rád bych se s Evičkou chytil za ruku a šel se v tom klidně projít,“ přiznal šéfkuchař, že by v takovém kostýmu bez problémů vyrazil mezi lidi.

Klip se nese v duchu velké síly i lásky, a tak se samozřejmě natáčely scény, kde je mladý pár zamilovaný, ale střihli si i pár scén, kde spolu bojují. „To spíš bylo takové škádlení. Je to, jako by to bylo u nás doma. Je to nesmírně romantický, krásný,“ uvedla hned na pravou míru Eva, která se i mečem oháněla. Stejně tak i Forejt. „Je to poprvé, co držím meč v ruce, ale spíš to asi držím jako vařečku. V okamžiku, kdy se začalo točit, tak jsem si připadal jako pětileté dítě a začal jsem si hrát na rytíře. Hraní mě moc baví, ale asi bych se tím nedokázal živit, obdivuju Evičku a tohle natáčení mi splnilo sen. Zároveň mám o Evičku strach a snažím se jí ve všem pomáhat a chránit ji. Přece tady hlídá něco, na co se oba dva a celá rodina moc těšíme, takže jsme opatrní.“

A stejně jako se bál partner, malinko strachu bylo i v režisérovi klipu Noidovi. „Je to pro mě velká zodpovědnost, ale musím zaklepat, že všechno klape dokonale. Všichni jsou skvělí, máme tu filmové bojovníky. Dokonce se do boje pustila i Eva. Trochu jsem se toho bál, ale slíbili jsme, že to bude bezpečné, stylizované, a já to natočil na zpomalené záběry. Všechno, co jsem si vysnil v hlavě, dokonale vychází,“ prozradil během natáčení Václav Noid Bárta a nezapomněl Evě složit poklonu.