Evu Burešovou a Přemka Forejta čeká další životní krok, těší se na velkou změnu

Před narozením dítěte si Eva Burešová stihla s Přemkem Forejtem pořídit dům ve středních Čechách. I když finální stěhování na venkov bude ještě trvat, kouzlo nového domu si užívají už teď, vesnická pohoda je zkrátka okouzlila.

Společný domov

Nové hvízdečko slavného páru musí ještě projít pár úpravami, než se definitivně přestěhují. Syn zpěvačky a herečky si ovšem umí užít radovánky všude, jak ukázala na svém Instagramu. Slavná dvojice se už seznámila s některými sousedy a jejich rodinami. "Jezdíme tam velmi často i jen tak na kafíčko. To místo je totiž opravdu kouzelné. Hlavně díky původní majitelce, která se stala i se svou rodinou naší dobrou kamarádkou," pochlubila se Eva.

"Na rodinný dům se těšíme velmi. Byl to vždy náš velký sen a tak jsme rádi, že se nám podařilo najít takové místo, kde se cítí krásně každý člen naší rodiny. Zároveň je to nádherná vesnice, kde už teď žije pár našich přátel a na ty nové se těšíme," popsala Eva Burešová webu Prima living vyhlídky na stěhování.

"Našli jsme naše šťastné místo. Děkuji Bohu za všechny šance, které mi dal a dává. Děkuji za bolesti po cestě, protože díky nim jsem kým jsem a vedle koho mám být. Dělat šťastnou sebe a své nejbližší je ta nejkrásnější věc na celém světě. Jsem šťastná," svěřuje se ve svém instagramovém příspěvku zpěvačka a herečka u fotografie, kde leží její syn na zahradě nového domu.

Stěhování v dohledu

"Kdy budeme bydlet na sto procent, je zatím ve hvězdách, ale to nejdůležitější máme za sebou," prozradila a dodala, že výběr domu byl pro ně stěžejní. Dům totiž sháněli pěkně dlouho. "Ale jakmile jsme narazili na tento, měli jsme jasno. Celé nás to okouzlilo se vším všudy. Potkali jsme správné lidi ve správný čas." Dosud Eva Burešová s Přemkem Forejtem bydlí v Praze v bytě. Pár očekává prvního společného potomka už na konci léta. Pro zkušené rodiče to bude tak k Forejtové dceři Stelle a Evinému synovi Nathanielovi další radostný přírůstek.