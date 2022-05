Šťastná rodinka: Eva Burešová vyrazila do společnosti s partnerem a synem

Zdroj: Profimedia

Herečka Eva Burešová svého syna Nathaniela s sebou do společnosti bere jen výjimečně, na uvedení Magické fontány, která se vrací na pražské Výstaviště a ke které herečka nazpívala vokály, ale roztomilý klučík nesměl chybět. Doprovod jim pak dělal partner herečky, šéfkuchař Přemek Forejt. A vypadali jako rodinka vystřižená z katalogu.

Přestože si herečka Eva Burešová své soukromí a hlavně pak soukromí svého syna Nathaniela přísně střeží, čas od času udělá výjimku. Kudrnatého Nathánka málokdy ukazuje na sociálních sítích a když už, tak jej v drtivé většině případů zvěčňuje zezadu, aby mu nebylo vidět do tváře. O to větším překvapením bylo, když jej s sebou vzala na uvedení Magické fontány na Výstaviště, kde společně s ním a svým partnerem Přemkem Forejtem ochotně pózovali přítomným fotografům.

Úsměvy na všechny strany

Herečka na akci vypadala velmi spokojeně a bylo vidět, že je nesmírně šťastná, že má obě své životní lásky vedle sebe. Brzy se její rodinka rozroste o dalšího člena. Jak totiž herečka nedávno přiznala, s partnerem se v letošním roce dočkají prvního společného potomka, který by se měl narodit už za několik málo měsíců.

Spekulace o těhotenství herečky se začaly hojně šířit už začátkem letošního roku, herečka je ale vždy vyvracela. Chtěla totiž počkat na dobu, kdy si budou s partnerem jisti, že se těhotenství vyvíjí tak, jak má. „Nejsem typ člověka, co o svém soukromí oznámí vše a hned. Samozřejmě, že bych to řekla. Ráda se pochlubím jakoukoli dobrou novinou, ale v tomto případě jsme s Přemkem potřebovali čas. Je to nesmírně choulostivé téma,” nechala se herečka slyšet, proč zpočátku těhotenství tajila.

Pohlaví miminka znají

Další informace o průběhu těhotenství dvojice tají. Neprozradili tak vůbec, v jakém měsíci těhotenství například herečka je anebo zda pod srdcem nosí chlapečka, či holčičku. Sami přitom pohlaví znají a přemýšlení nad tím, jak se dítko bude jmenovat, je u nich na denním pořádku. „Samozřejmě, že přemýšlíme nad jménem a přemýšlíme o tom, jak ten čistý list tomu děťátku nadepsat. Ale zatím si to ještě necháme pro sebe,” řekl v rozhovoru pro Nova Plus Přemek Forejt, který má z předchozího vztahu dceru Stellu.