Burešová a Forejt: Zamilované hrdličky prozradily, jak budou trávit Vánoce

Přemek Forejt a Eva Burešová

Eva Burešová a Přemek Forejt tvoří pár už nějaký ten pátek a vypadá to, že jsou stále spokojenější a zamilovanější. Na vlastní oči jsme to mohli vidět, když jí kuchař předával cenu za bronzovou příčku v anketě Český slavík 21 a ona se mu štěstím vrhla do náruče. Jak stráví tento oblíbený pár vánoční svátky?

Když spolu oblíbený český šéfkuchař a porotce show Masterchef Přemek Forejt a slavná herečka Eva Burešová začali chodit, před veřejností to tajili. Přece jen už nešlo jen o ně, ale také o jejich děti, kterým nechtěli motat hlavy, dokud to nebude vážné. Nakonec to však vážné je, pár je stále spolu a před veřejností se už rozhodně neskrývají. Naposledy jsme mohli jejich lásku vidět na předávání cen ankety Český slavík 21, která byla letos po letech vzkříšena díky miliardáři Karlu Janečkovi. Eva vyhrála třetí místo v kategorii zpěvaček a byla tak šťastná, že když jí předával cenu právě její partner Přemek, neudržela emoce a skočila mu do náruče. "Jsem typ člověka, který má pořád pocit, že ho nikdo nemá rád, takže tohle si vystavím. Tohle je asi znamení, že někdo mě rád má," dojatě děkovala fanouškům, kteří pro ni hlasovali a slíbila, že teď bude zpívat rozhodně víc. Nových písniček bude spousta "Svým fanouškům můžu slíbit, že budou další nové písničky. Bude jich spousta. To ocenění mě strašně nakoplo. Znamená to pro mě mnohem víc, než si lidi můžou myslet. Naznačilo mi to, že jdu tím správným směrem." S umístěním totiž rozhodně nepočítala, jak sama přiznala, dávala si teď dlouho pauzu od zpívání a začala s ním znovu vlastně až tento rok. Možná je to i díky tomu, že sám Přemek také kromě vaření zpívá. A to velmi dobře! Nazpíval krásnou písničku pro svoji dceru Stellu a nyní se rozhodl zpívání věnovat více. "Myslím, že není důvod zůstávat u jedné až dvou písní," řekl pro nova.cz. Možná se dočkáme společného duetu Samozřejmě vyvstala také otázka, jestli natočí duet se svou láskou. Přemek řekl, že by se tomu nebránil. "Já myslím, že by to bylo hezké," řekl o společném duetu Forejt. Pár spolu bude opět trávit i vánoční svátky. Stejně jako loni budou se svými dětmi společně v pražském bytě a budou si užívat klid, pohodu, relax, jíst cukroví, koukat na pohádky a hrát si. "Děti si rozumí velice dobře. My jsme už loňské Vánoce trávili spolu a bylo to krásné. Takže já doufám, že to bude letos stejně."