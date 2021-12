Eva Burešová si moc pokrmů od Forejta neužije: Místo vaření dělají něco jiného

4

Přemek Forejt a Eva Burešová promluvili o svatbě

Zdroj: TV Prima

Sdílej článek:

Herečka Eva Burešová a známý šéfkuchař Přemek Forejt momentálně tvoří jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Svou lásku už dávno neskrývají a hrdě se bok po boku objevují na nejrůznějších společenských akcích. Rovněž také přijali pozvání do pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde otevřeně hovořili o tom, jak to u nich doma chodí. K překvapení však ale přišli s informacemi, které by asi jen tak někdo nečekal.

Jsou spolu již více než rok a zdá se, že jejich láska nadále kvete. Eva Burešová a Přemek Forejt se nemohou jeden druhého nabažit a takřka všechen volný čas tráví společně. I když je pravdou, že kvůli pracovní vytíženosti spolu leckdy nemohou být tak často, jak by si oba přáli. Společně strávené chvíle jsou pak pro oba mnohem cennější a snaží se jich využít na maximum. Snad všichni si mysleli, že si bude herečka Eva Burešová po boku šéfkuchaře užívat nejrůznějších lahůdek, které jí kulinářský mistr připraví. Jenže pokrmů z rukou Přemka Forejta se jí moc nedostává. „Včera jsme si vařili společně, ale dneska nám vařil kurýr. Nechali jsme si to přivézt. Nebudu vám říkat, že vaříme každý den,” prozradil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka porotce soutěže MasterChef Česko. Čas raději využijí jinak Zatímco Eva Burešová musí trávit kvůli práci většinu času v Praze, majitel vyhlášené restaurace Entrée se pohybuje převážně v Olomouci. „Společný čas je pro nás tak strašně vzácný tím, že bydlíme daleko od sebe, že ještě to zabít tím, že budeme hodinu v kuchyni, je jednodušší to objednat a dělat různé věci, než jídlo přivezou,” doplnila ještě svého partnera Eva Burešová s úsměvem na tváři. „Číst si, samozřejmě,” řekl pohotově šéfkuchař a všechny přítomné rozesmál. Chipsy k večeři Přestože Eva Burešová a Přemek Forejt tvoří pár již více než rok, herečka stále neměla příležitost k tomu, aby se do vyhlášené restaurace svého milého podívala. Zkrátka na to podle všeho nebyl čas, který je pro dvojici natolik důležitý, že jej leckdy neztrácí ani objednáváním jídla. „Je pravda, že před pár dny jsme měli večeři a ta se skládala ze slaných brambůrků pro mě, s jarní cibulkou byly pro Přemka a jako dezert jsme si dali sladké pendreky,” překvapila Eva Burešová diváky. Nesmí vám uniknout 5 Eva Burešová se změnila k nepoznání, podívejte se, co skrývá pod maskou Rodinný seriál ZOO se pomalu chystá na obrazovky a na jedno slavnostní natáčení do nových dekorací zavítala i zpěvačka Marie Rottrová. Přišla… Nesmí vám uniknout 4 Burešová a Forejt: Zamilované hrdličky prozradily, jak budou trávit Vánoce Eva Burešová a Přemek Forejt tvoří pár už nějaký ten pátek a vypadá to, že jsou stále spokojenější a zamilovanější. Na vlastní oči jsme to mohli…