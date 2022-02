Burešová a Lambora si ve Slunečné řekli ano, tohle video vás dojme k slzám

Zdroj: TV Prima

Všechny pohádky mají svůj konec a stejně na tom je i oblíbený seriál Slunečná. Ten se završí velkolepou svatbou Týny a Janka, na kterou diváci netrpělivě čekali. Svatba se natáčela v kostele v Zápech, kde se odehrával i první díl, a to pohřeb tatínka holek Popelkových – Oty Jiráka. Kruh se tak krásně uzavřel.

Všichni netrpělivě čekali před kostelem, až se objeví ústřední dvojice Eva Burešová a Marek Lambora. Nevěsta se ještě připravovala v zázemí a ženich tak s lehkou nervozitou popocházel opodál. „Šaty už znám. Pro Týnu jsou osudové, měla se v nich vdávat se Štěpánem, než mu utekla. Jsou po její mamince a vdávat se v nich Týna zkrátka musí. Je to dědictví,“ prozrazuje před velkým ANO seriálová Týna. Marek Lambora už byl připravený a znát na něm byla lehká únava. „Probudil jsem se unavený a vůbec se mi nechtělo vstávat. Ty dny před tím byly velmi náročné,“ nezapíral seriálový Janek, a to už pomalu začaly znít kostelní zvony.

Uvnitř byli všichni herci ze Seriálu, někteří se dokonce potkali poprvé nebo po dlouhé době. A to už dvojice kráčela do kostela. Nikdo nechtěl zdržovat, všichni se soustředili. Přece jen to byla velká scéna jak co do počtu lidí, tak do významu celého seriálu. S tichostí, možná ani nedutáním, a s následným aplausem si Janek a Týna konečně řekli ANO.

„Recituješ ten slib a přemýšlíš o tom, že v kostele říkáš, že někoho miluješ, slibuješ mu lásku. Tak vás to na chvíli přepadne, ale hned to zase zmizí. Den před natáčením jsem psala produkci, když mi poslala časy nástupů na natáčení, jestli bude nějaká rozlučka se svobodou. Nebyla,“ smála se herečka. Možná si oddychl i Marek. „Jak jsem šel, pomalu jsem se začal probouzet, do té doby jsem neviděl před sebe. Byl ve mně takový zvláštní pocit, protože to celé končí a zároveň je dnešek velký den pro ty naše postavy. Končíte celý seriál,“ zamyslel se po svatbě Lambora, který byl vzápětí v obklopení svých kolegů. Ti už po očku sledovali další scénu, kterou vrcholí celý seriál Slunečná. Na svatbě se jako překvapení pro ústřední dvojici Týnu a Janka objeví kapela Michala Hrůzy a střihnou novomanželům Kovbojskou. Tedy song, který doprovází úvodní znělku seriálu a který Burešová s Lamborou přezpívali. „V seriálu je samozřejmě ta písnička nazpívaná jinak než původní verze. Nevadí mi to. Lidi občas neví, zda je to Kovbojská, nebo Slunečná, ale to je v pořádku,“ přiznává muzikant, který na svatbě ale zahrál původní verzi. „My jsme hráli Kovbojskou stále stejně, jen je to okořeněné tím, že na scénu přicházeli herci, hlavní hrdinové, kteří se k nám připojili. Byl to moc krásný happy end. Musím se vám přiznat, že být součástí happy endu je skvělý!“ směje se Michal Hrůza.

