Eva Burešová ukázala bříško v celé kráse: Fanoušci mají o pohlaví miminka jasno

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a herečka Eva Burešová už kašle na všechny hejtry, kterým vadilo, že na svém Instagramu často sdílí fotky svého těhotenského bříška, a nyní ho ukázala v plné parádě. Z nové fotky, na níž oblékla crop top, je jasné, že se narození potomka nezadržitelně blíží. A její příznivci z tvaru břicha dokonce vydedukovali, zda se kráska dočká chlapečka, nebo holčičky.

Eva Burešová a její partner Přemek Forejt se letos dočkají prvního společného potomka, na kterého se oba nesmírně těší. Herečka je z požehnaného stavu nadšená, a tak své fanoušky na sociální síti zásobuje různými snímky svého těhotenského bříška. Tentokrát oblékla crop top a ukázala jim své břicho v celé jeho kráse.

Bude to chlapeček

Přestože herečka i šéfkuchař pohlaví miminka znají, rozhodli se jej prozatím světu neprozrazovat. Někteří z jejích příznivců ale mají jasno. Zda se jedná o holčičku, nebo chlapečka, jde totiž podle nich poznat podle tvaru bříška.

„To bude na 100 % chlapeček, u holek je bříško do špičky a tohle je kulaťoučké jako meloun, uhodla jsem to i u kolegyně v práci,” chvástala se jedna z fanynek, která má podle svého komentáře jasno. „Evičko, to vypadá, že to bude kluk jako buk,” přidala se další. „Vy jste tak hezká, moje babička vždy říkala, že chlapeček mamince přidává na kráse a holčička ubírá. Tak to jsem fakt zvědavá. Vám to totiž neuvěřitelně sluší,” znělo ještě pod příspěvkem. Jiní pak namísto dedukcí Evě Burešová přáli hlavně to, aby vše dobře dopadlo.

Je tu zase bříško

Eva Burešová často čelí nejrůznějším hejtrům, kteří jí posílají nenávistné a jízlivé zprávy. A ti ji bohužel nenechají na pokoji ani v jejím požehnaném stavu. Některým dokonce vadilo, že herečka ukazuje na svém Instagramu své bříško moc často. Na to se ale herečka rozhodla před pár dny zareagovat. „Ahoj. Ano, to jsem já. Je tu zase bříško. Já chtěla vyfotit sebe v krásných šatech, protože jsem měla radost, že je na sobě mám. Bříško neschovám. Takže tak,” dala Burešová elegantně všem hejtrům najevo, že jí na jejich hloupých komentářích nezáleží. A to nyní ještě potvrdila další fotkou.