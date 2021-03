Huba z Vřískotu! Eva Burešová se dočkala odporných urážek. Jak reagovala?

Eva Burešová patří momentálně mezi nejpopulárnější herečky. Je tedy jasné, že se o ni lidé zajímají. Když se ona pro změnu zajímala o ně, nestačila se divit. Ve fanouškovské skupině Slunečné, kde chtěla poznat svoje příznivce, se to jen hýřilo pomluvami, a to seriálová Týna špatně nesla.

Ve skupině spolu totiž mluvily dvě ženy, které se mezi fanynky nejspíše neřadí. Naopak. Burešovou pomlouvaly a spekulovaly nad tím, proč se Marek Lambora, který hraje ve Slunečné Janka, nemusí s Evou Burešovou. Braly to jako fakt, ale ve skutečnosti to dost možná není ani pravda.

Následně komentovaly Burešové vzhled a nazývaly ji hubou z Vřískotu, čímž zřejmě narážely na její široký úsměv. Eva nepopírá, že jí je z toho smutno. Rozhodla se, že tentokrát ticho nezůstane.

„Moc často takové komentáře nesdílím, nechávám to být, ale tohle mě upřímně docela zaskočilo. Přiznám se.

Chtěla jsem se přidat do skupiny fanoušků Slunečné. Pozdravit je, poděkovat za jejich věrnost a za to, že je seriál baví,“ napsala herečka na sociální sítě.

Burešová pomluvy vyvrací, ze seriálu nikdo odejít nechtěl

„Jako první diskuze na mě vyskočilo tohle. Takto se baví dvě dospělé ženy. Takto mě komentují. Ani jedna z nich mě nezná, nikdy jsme se neviděly,“ píše u snímku.

„Můj životní postoj je takový, že nesoudím lidi, pokud je neznám, nesoudím jejich vzhled ani jejich rozhodování. Můžeme se opakovat k smrti, že jsme s Markem dobří kamarádi a nikdo kvůli nikomu nechtěl z nás ze seriálu odejít,“ vysvětlila.

„Tohle se děje. Tohle je realita. Můžete se snažit jak chcete, dělat pro fanoušky i ostatní, co nejvíce a stejně se objeví takové dámy, které o vás takto s úsměvem mluví, soudí a ještě s výsměchem urážejí váš vzhled,“ říká zhnusená Eva, která se to zveřejněním diskuze rozhodla dvěma ženám vrátit.

Zamrzelo mě to, smutní herečka

„Tohle je ta podpora starší generace k nám mladým. Tohle jsou reálné osoby, reálné maminky, reálné babičky. Ale hlavně ženy. Takhle se mezi sebou baví o jiných ženách,“ pokračovala.

„Nikdy na tom nebudeme lépe, pokud budeme schopny takhle jedna o druhé mluvit. Omlouvám se, muselo to ven. Zamrzelo mě to. Hodně,“ konstatovala Eva, jenž si normálně nechává věci pro sebe.