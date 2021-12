Eva Burešová a její Vánoce s Přemkem: Nastane letos stejný problém jako vloni?

Zdroj: Profimedia

Na Štědrý den se mnozí netěší jen kvůli vánočním dárkům, ale také kvůli lahodné štědrovečerní večeři. Kdo by však čekal, že si zpěvačka Eva Burešová díky svému partnerovi Přemku Forejtovi pochutnává na nejrůznější lahůdkách, které jí její milý připraví, ten by byl asi velmi překvapen. Slavností večeře se totiž vloni zamilovanému páru nepovedla úplně podle představ. Napraví to letos?

Přestože se vloni na Vánoce pilně chystali, při přípravě štědrovečerní večeře tak nějak zapomněli na vaření a pak se nestačili divit. Loňské Vánoce Přemka Forejta a Evy Burešové rozhodně nebyly úplně tradiční, i když jak dvojice sama uvedla, nijak zásadně jim to nevadilo. Společně strávený čas si užili i tak a fakt, že se tenkrát čerstvě zamilované dvojici nechtělo trávit hodiny v kuchyni, jim nikdo nemůže mít za zlé.

Loňské Vánoce ve znamení improvizace

Přemek Forejt a Eva Burešová si v loňském roce chtěli společně připravit štědrovečerní večeři. To se jim ale úplně nevyvedlo podle plánu. „Minulý rok jsem dělal bramborový salát, který jsem přivezl. A nějak jsme se chystali a úplně jsem zapomněli na to, co k tomu salátu budeme jíst,” vyprávěl Přemek Forejt kulinářský zážitek z loňských Vánoc v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„A my jsme to nějak prošvihli. Zavřely se všechny obchody a my zjistili, že jsme vlastně sami doma, nemáme maso, nemáme nic na polévku, nemáme nic. A máme jen ten salát,” doplnila Přemka ještě Eva Burešová. Nakonec ale našli několik surovin a večeře se podařila na jedničku. „Byla to taková improvizace, která ale dopadla geniálně,” dodala herečka. „Bylo to moc hezké,” culil se na svou lásku kuchař a bylo tak jasné, že si svůj Štědrý den náramně užili i bez náročných příprav a vymýšlení složitého menu.

Spolu moc nevaří

A vlastně se není ani čemu divit. Přece jen příprava štědrovečerní večeře není jen tak. A vzhledem k tomu, že Přemek Forejt bydlí v Olomouci a Eva Burešová v Praze, je pro ně společně strávený čas mnohem vzácnější. Nechtějí jej tedy trávit zavření v kuchyni a raději si užívají jeden druhého. Přestože je Přemek uznávaným šéfkuchařem, který své dovednosti uplatňuje také coby porotce v show MasterChef Česko, rozhodně pro něj vaření není na prvním místě. S partnerkou si vaří jen výjimečně a čas šetří tím, že si raději jídlo objednají.

Zdroj: Youtube