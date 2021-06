Výklad karet: Vydrží vztah herečce Evě Burešové a kuchařovi Přemkovi Forejtovi?

Herečka Eva Burešová a kuchař Přemek Forejt tvoří oficiální pár už déle než půl roku a zatím to vypadá, že je vše zalité sluncem. Hrají si na šťastnou rodinku a hýří úsměvy na všechny strany. Jak to s nimi ale opravdu je? Vydrží jim jejich vztah navždy? Vše prozradí vědma Michaela Kudláčková!

Už je to déle než půl roku, co oblíbený porotce Masterchefa a majitel olomoucké resturace Entree, Přemek Forejt, tvoří pár s krásnou herečkou a porotkyní show Tvoje tvář má známý hlas, Evou Burešovou. Pár svou lásku nejprve držel pod pokličkou.

Je to pochopitelné, kromě toho, že chtěli nejprve poznat, zda jim to bude klapat, museli brát ohledy na své děti. Oba jsou totiž rodiče. Eva má syna Nathana, se kterým natočila dojemný klip a Přemek má zase dceru Stellu, pro kterou natočil skvělou písničku!

Pár se seznámil při práci. Bylo to právě v době, kdy Burešová porotcovala v Tváři a Přemek tam vystoupil jako host. Představoval tenkrát Justina Biebra. Už v tento večer herečku očeroval a místo hodnocení mu namalovala na papír srdíčko, které mu darovala.

Nejprve vztah tajili

Média nejprve neměla o jejich vztahu ani potuchy, páru se velmi dobře dařilo skrývat. Nakonec je však stejně paparazzi odhalili a na veřejnost se dostaly jejich společné fotky. Forejt se tenkrát při dotazu, zda s Burešovou chodí, vyjádřil, že to, co je mezi ním a Evičkou, je posvátné.

Ani Burešová není pozadu a pěje na něj ódy, kde to jen jde. Na Instagramu se pochlubila zamilovaným videem, kde si s Přemkem dokonce dávají polibek.

Samozřejmě už se znají i jejich děti, naposledy Přemek se Stellou společně vyrazili do botanické zahrady. Eva s Nathanielem tam totiž točili klip k písničce Malý princ. Společně všichni čtyři vypadaly jako rodinka ze žurnálu.

Evě napsal píseň Malý princ hudebník Václav Noid Bárta a do klipu právě obsadil i Evina syna. „Když jsem ji od Vaška dostala, rozbrečela jsem se,“ řekla pro Ahaonline.

Výklady vědmy

Na to, zda to bude páru Burešová Forejt klapat nebo se naopak rozejdou, jsme se zeptali vědmy Michaely Kudláčkové, která pro nás na toto téma vyložila karty.

Zdroj: archiv Michaela Kudláčková

"Na každý pád je to dost nesourodý pár, ale to možná ještě neví. Aktuálně jsou nejspíš zamilovaní a láska je slepá, což je fajn. Řekla bych ale, že po nějaké malé krizi dojde k opatrnosti spíše na straně Evy. Možná dostane i nabídku k sňatku, nebo tak něco, ale nemyslím si, že by k němu v nejbližších měsících došlo. Snažím se kulantně říct, že by se mohl pro ni stát ten vztah trochu víc zavazující, než na co je připravená. Ale to nutně neznamená, že to oba neustojí. V každém případě jim přeji hodně štěstí!"

Na skvělou píseň Přemka Forejta a jeho dcery Stelly se podívejte ve videu:

Zdroj: Youtube