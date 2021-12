Konec velkého přátelství: Bubílková a Krampol o sobě nechtějí ani slyšet

Zdroj: Profimedia

Jiří Krampol leží na oddělení JIP s těžkým zápalem plic a mezitím jeho dnes už bývalá kamarádka Zuzana Bubílková vydala několik ostrých prohlášení. Moderátorka oznámila konec spolupráce s Krampolem a nenechala na svém kolegovi nit suchou.

Jiří Krampol se po smrti své milované manželky Hanky ponořil naplno do práce. Herec nerad tráví čas sám ve svém bytě a proto ocenil spolupráci se Zuzanou Bubílkovou, díky které byl pravidelně mezi lidmi.

Krampol se ale podle slov svých nejbližších často přepínal a to se projevilo na jeho zdraví. V posledních měsících skončil už potřetí v péči lékařů a kromě dýchacích potíží začalo herce také zlobit srdce, kvůli čemuž byl opět převezen do nemocnice, tentokrát na oddělení JIP.

Jak nás informoval manažer Miloš Schmiedberger, stav Krampola je stabilizovaný, měl by se ale šetřit. Na klidu mu ale příliš nepřidávají pichlavé vzkazy od jeho kolegyně Zuzany Bubílkové.

Konec přátelství, Bubílková Krampola nešetří

Přátelé Jiřího Krampola od začátku naznačují, že za jeho aktuální stav může právě Zuzana Bubílkovou. To ovšem moderátorku zvedlo ze židle natolik, že se rozhodla celou situaci okomentovat a rozhodně si s bývalým kamarádem nebrala servítky.

"Zrovna teď, když je na přístrojích, sotva dýchá a tahají ho z druhého břehu, nechci přilévat olej do ohně. Ale ukazovat na mě, že právě kvůli mně se nastydl, to je od těch lidí kolem něj o to sprostější. V tomhle jsem nevinně," šokovala Zuzana Bubílková svým ostrým tvrzením v rozhovoru pro extra.cz.

"Na naše společné vystoupení, kde se mohl nachladit, chtěl jet on sám. Bylo to na farmě u jakéhosi kamaráda zpěváka Karla Bláhy a Jirkovi osobně záleželo na tom, aby tam byl. Opravdu si vyprošuji, aby mě z toho někdo obviňoval. Jirka od rána do večera také jezdí po různých návštěvách, restauracích a podobně. Nedokáže být pět minut doma sám. Měl by si udělat pořádek ve svém vlastním životním stylu. Ale ani já s ním už nechci dál jezdit. Je to oboustranné," potvrdila Bubílková, že spolupráce s Krampolem už je do budoucna vyloučená.

Řval po mně co si to dovoluju

Zuzana Bubílková mimo jiné obvinila Jiřího Krampola z nevybíravého chování. "Má to delší příčiny. Hlavně to byl Jiří Krampol, který chtěl neustále vystupovat. Já už ho brzdila. Vůbec nepřichází v úvahu, že bych ho nějak honila. On honil mě, abych sháněla čím dál víc vystoupení. Když nastydl poprvé a měl záchvaty kašle, já jsem mu říkala, že by měl ubrat. A on po mně řval, co si to dovoluju, že ho chci předělávat. Na mě žádný chlap opravdu řvát nebude, to říkám úplně na rovinu," překvapuje moderátorka a dodává, že za celou situaci mohou hlavně lidé kolem jejího bývalého kamaráda a kolegy.

"Nařčení, že za to můžu vlastně já, považuji jen za pokračování rok trvajícího útoku a naschválů ze strany kliky lidí, kteří se kolem něj pohybují a chtějí mě dlouhodobě vypudit. Proto jsem chtěla už skončit. Navrhla jsem to a dohodli jsme se, že do konce tohoto roku ještě dojezdíme nasmlouvaná představení a od příštího roku už budeme dělat každý sám," uzavřela.

